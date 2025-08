Francisco Kaminski explicó por qué borró sus fotos con Camila Andrade: “Por seguridad...” - Chilevisión

Camila Andrade se habría visto afectada a nivel profesional por su relación con Francisco Kaminski, luego de que se diera a conocer su declaración en calidad de testigo por la muerte de Felipe Reyes, el "Rey de Meiggs".

Francisco Kaminski conversó en exclusiva con Pablo Candia este domingo en Primer Plano y explicó por qué había decidido eliminar las fotografías que tenía en su cuenta de Instagram junto a Camila Andrade.

La decisión del animador había aumentado los rumores de quiebre en la pareja, sin embargo, los periodistas del panel confirmaron que siguen juntos. Minutos más tarde, Kaminski eliminó su cuenta de Instagram.

¿Por qué Kaminski borró sus fotos con Cami Andrade?

"Me dice: 'No, eliminé las fotos por seguridad, para proteger a Cami de comentarios negativos en su Instagram, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando'", leyó Pablo Candia en Primer Plano.

Del mismo modo, también habría influido que Camila Andrade perdiera contratos con ciertas marcas, debido a su relación con Kaminski, puesto que la muerte de Felipe Reyes Ossa, el "Rey de Meiggs", se investiga como sicariato.

En esa misma línea, el periodista agregó que Francisco: "Está muy tranquilo", siendo esta la razón por la cual Kaminski no ha hablado con la prensa sobre su declaración en Fiscalía en calidad de testigo por la muerte de Reyes Ossa.

Minutos más tarde, Kaminski borró su cuenta de Instagram y confirmó a LUN con un escueto "sí", que se había tratado de una decisión personal y no de una falla por parte de la red social, sin entregar mayores detalles.

