Sergio Rojas increpó a Camila Andrade tras amenaza de querella: “Preocúpate, chiquitita, de...” - Chilevisión

El panelista de farándula sacó a flote la complicada situación que atraviesa Kaminski y advirtó que la modelo debería preocuparse de "con quién comparte su vida íntima".

Una arremetida tuvo el panelista de farándula Sergio Rojas contra Camila Andrade, luego que ella anunciara acciones legales en su contra a causa de unas afirmaciones vertidas en un programa de televisión que involucraban a Francisco Kaminski.

Ante esta situación, el comunicador lanzó en Qué te lo digo de Zona Latina que "en vez de andar perdiendo tu tiempo y hacer que la justicia también lo pierda, preocúpate de tu integridad física, preocúpate de con quién compartes tu vida íntima".

En directa alusión al conductor de televisión, agregó: "Preocúpate de que tu pareja ande con un guardaespaldas (…) porque si yo no he hecho nada malo, ni me junto con personas que solucionan los problemas a balazos, no tendría por qué cuidarme las espaldas".

¿Por qué Camila Andrade arremetió contra Sergio Rojas?

Cabe recordar que la polémica inició cuando Rojas aseguró que Andrade recibió de regalo un auto de parte de Kaminski, sin embargo, añadió que este habría sido comprado con dineros de origen ilícito.

Tras esto, atribuyó la información Gisella Gallardo asegurando que ella lo dijo antes en un programa de farándula. “Yo lo que pongo sobre la mesa es si esto es cierto. Entonces, preocúpate de dónde él sacó la plata", lanzó.

Para finalizar, el opinólogo reflotó que Kaminski aparece anotado como deudor en una liberta del fallecido Rey de Meiggs, cuyo asesinato está siendo investigado como un sicariato.

“El caballero puede estar bien sepultado, pero tiene toda una familia que sí o sí se va a preocupar de cobrar ese dinero", advirtió Rojas. "De eso preocúpate, chiquitita, en vez de arreglarte tanto el pelo o pensar en lucir bien para hacerte ahora la ‘coaching’ del modelaje", cerró.