“Lo tenía absolutamente planificado”: Sergio Rojas entregó nuevos detalles de la polémica de Daniel Fuenzalida - Chilevisión

El comunicador reveló que conversó con la expareja del animador, quien habría revelado sus intenciones sobre la inscripción de la marca "¿Cómo están los we...?", perteneciente a Rosario Bravo.

Este domingo, durante el último capítulo de Primer Plano, Sergio Rojas entregó nuevos detalles sobre la polémica entre Daniel Fuenzalida y Rosario Bravo, tras la inscripción de la frase "¿Cómo están los we...?".

Al respecto, el comunicador aseguró que Fuenzalida habría planeado esta situación durante un tiempo y enfatizó en que tiene pruebas de sus acusaciones.

¿Qué dijo Sergio Rojas sobre Daniel Fuenzalida?

"Me enteré por su expolola de que esto lo tenía absolutamente planificado de antes. Entiendo que su expolola tiene registro de esta confesión", partió señalando Rojas.

En esa misma línea, agregó que en dichas pruebas "él le dice que va a estar con Rosario un tiempo solamente para poder sacar lo mejor de ella y luego quedarse con el nombre de '¿Cómo están los we...?'".

Al respecto, Daniel Fuenzalida rompió el silencio durante el programa y señaló: "Voy a decir claro todo lo que ha pasado en esta masacre comunicacional que me han hecho por haber cometido un error y no haberle avisado a mi socia sobre el ¿Cómo están los we...? Es una masacre".

Finalmente, Daniel aseguró que durante este lunes utilizaría sus redes sociales para volver a abordar el tema y clarificar algunas de las acusaciones que se han hecho en su contra.

Revive el capítulo acá: