Elecciones 2025: A qué hora inicia el conteo de votos en Chile - Chilevisión

14/12/2025 08:49

Elecciones 2025: A qué hora inicia el conteo de votos en Chile

El proceso eleccionario ya comenzó y en pocas horas más, el país conocerá al próximo presidente/a de la República.

Publicado por CHV Noticias

Las Elecciones 2025 ya están aquí y desde hace pocos minutos los más de 15,7 millones de chilenas y chilenos ya pueden concurrir a las urnas a elegir al próximo presidente/a de la República.

Como es tradición en cada proceso, las mesas abrieron a las 08:00 de la mañana y deberán cerrar a las 18:00 horas. Sin embargo, es importante recordar que eso ocurrirá siempre y cuando no haya electores esperando para sufragar.

Tras el cierre de mesas, el conteo de votos comenzará de inmediato.  

Conteo de votos: A qué hora se conocerán los resultados de las Elecciones 2025

Una vez que inicie el conteo de votos, solo quedará esperar los resultados que el Servicio Electoral de Chile (Servel) dé a conocer a través de sus canales oficiales.

Se espera que el primer cómputo de las Elecciones 2025 se conozca pasadas las 19:00 horas, tal como ocurrió en la primera vuelta.

