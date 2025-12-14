Emiten aviso por tormentas eléctricas para este domingo en tres regiones del país - Chilevisión

No solo algo de lluvia puede caer en la capital en esta jornada, ya que la Dirección Meteorológica de Chile emitió avisos por probables tormentas eléctricas en tres regiones del país.
Este domingo hay probabilidad de chubascos en Santiago, que presentó un notorio descenso de las temperaturas, donde máxima apenas llegará a los 19°.
No solo algo de lluvia puede caer en la capital, ya que la Dirección Meteorológica de Chile emitió avisos por probables tormentas eléctricas en tres regiones del país.
Se trata de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O'Higgins. "Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos", se informó.
Esta situación afectaría principalmente la zona cordillera de estas regiones y se desarrollaría desde la tarde hasta la noche de este domingo 14 de diciembre debido a una condición sinóptica de inestabilidad atmosférica.