¿Cómo funciona Comisaría Virtual? Esto debes hacer para excusarte de votar en la segunda vuelta - Chilevisión

Revisa el paso a paso que debes seguir en Comisaría Virtual para excusarte de votar en la segunda vuelta presidencial 2025.

Este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial y existe una gran cantidad de ciudadanos que, por diversos motivos, no podrán acudir a votar.

Ante esto, el trámite se deberá iniciar a través de Comisaría Virtual y el día de las elecciones tendrás que acudir a la unidad territorial de Carabineros más cercana.

Uno de los argumentos válidos para ausentarse a escrutar es encontrarse a más 200 kilómetros de distancia del local de votación correspondiente.

¿Cómo funciona la Comisaría Virtual para excusarse?

De acuerdo a Carabineros, para obtener la constancia de excusamiento en esta segunda vuelta presidencial 2025 deberás tener en cuenta este paso paso:

Ingresar a www.comisariavirtual.cl.

www.comisariavirtual.cl. Una vez dentro de la plataforma, deberás seleccionar el área de las “ Constancias ”, y escoger la opción “ Constancias Votación ”.

”, y escoger la opción “ ”. Luego la plataforma solicitará la Clave Única para acceder a iniciar el trámite.

Completar los datos solicitados.

Tras esto, la página arrojará un código alfanumérico (por ejemplo: WNDT7C4Z3T), el cual deberá ser presentado presencialmente en tu Unidad territorial de Carabineros más cercana.

Además, se recomienda realizar el trámite online con tiempo, puesto que en las últimas elecciones el sistema colapsó durante horas.