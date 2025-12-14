¿Aún no votas? Revisa cómo está funcionando el Metro, Red Movilidad y EFE en las Elecciones 2025 - Chilevisión

El encargado de dar a conocer los detalles fue el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, quien abordó la planificación para los servicios de locomoción colectiva.
Este domingo 14 de diciembre se está llevando a cabo la segunda vuelta de las Elecciones 2025, por lo que el transporte público está operando con una serie de cambios y reforzamientos para esta jornada.
El encargado de dar a conocer los detalles fue el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, quien abordó la planificación para los servicios de Metro de Santiago, Red Movilidad y trenes EFE en el país.
Metro de Santiago anunció que en esta jornada de comicios el servicio es totalmente gratuito.
Sin embargo, es necesario marcar con la tarjeta Bip! o pasar el QR en los torniquetes para validar el pasaje. El cobro será $0 pesos.
En el caso del servicio EFE, incluidos el Biotren y otros tramos, este también tendrá costo 0. La mayoría también vio reforzada su frecuencia y un horario de funcionamiento extendido.
En cambio, Red Movilidad no tendrá servicio gratuito, pero está reforzado con una flota más numerosa (aproximadamente un 49% más) y completo despliegue en terreno.
🗳️🚍2da Vuelta #EleccionesPresidenciales2025
Ministro @MTTChile, Juan Carlos Muñoz; la Dir.ª DTPM, Paola Tapia, seremi MTT y UOCT, entregan balance del transporte público.
✅ Ahora: @Red_Movilidad opera con un 49% más que un domingo normal.
✅ Pasaje en Metro y EFE es gratuito pic.twitter.com/uALYKtBdmq
🗳️🚍2da Vuelta #EleccionesPresidenciales2025