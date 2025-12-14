 ¿Aún no votas? Revisa cómo está funcionando el Metro, Red Movilidad y EFE en las Elecciones 2025 - Chilevisión
¿Aún no votas? Revisa cómo está funcionando el Metro, Red Movilidad y EFE en las Elecciones 2025
14/12/2025 12:56

¿Aún no votas? Revisa cómo está funcionando el Metro, Red Movilidad y EFE en las Elecciones 2025

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 14 de diciembre se está llevando a cabo la segunda vuelta de las Elecciones 2025, por lo que el transporte público está operando con una serie de cambios y reforzamientos para esta jornada.

El encargado de dar a conocer los detalles fue el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, quien abordó la planificación para los servicios de Metro de Santiago, Red Movilidad y trenes EFE en el país.

Así está funcionando el transporte público en las Elecciones 2025

Metro de Santiago anunció que en esta jornada de comicios el servicio es totalmente gratuito.

Sin embargo, es necesario marcar con la tarjeta Bip! o pasar el QR en los torniquetes para validar el pasaje. El cobro será $0 pesos.

En el caso del servicio EFE, incluidos el Biotren y otros tramos, este también tendrá costo 0. La mayoría también vio reforzada su frecuencia y un horario de funcionamiento extendido.

En cambio, Red Movilidad no tendrá servicio gratuito, pero está reforzado con una flota más numerosa (aproximadamente un 49% más) y completo despliegue en terreno.

