Servel responde: ¿Por qué la hija de Claudia Pérez no pudo votar en estas Elecciones 2025? - Chilevisión

Elisa cumplió 18 años el pasado 2 de diciembre, es decir, 12 días antes de la segunda vuelta presidencial, siendo esta la razón por la cual no fue inscrita en el padrón de estas Elecciones 2025.

El Servicio Electoral (Servel) respondió a los cuestionamientos de Claudia Pérez este sábado, luego de que la actriz alzara la voz porque su hija de 18 años recién cumplidos, Elisa, no fue habilitada para votar en estas Elecciones Presidenciales 2025.

"Mi hija tiene 18 años y no puede ejercer su derecho a voto porque el Servel no consideró inscribir en el padrón a todos los jóvenes que cumplen 18 entre la primera y la segunda vuelta", había expresado Pérez en sus redes sociales.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Por qué la hija de Claudia Pérez no puede votar?

En esa misma línea, agregó: "Creo que es un error grave y causa mucha frustración e impotencia", y sus dichos generaron controversia en redes sociales, puesto que la joven cumplió la mayoría de edad el pasado 2 de diciembre, menos de dos semanas antes de la segunda vuelta presidencial.

Al respecto, la presidenta del Servel, Pamela Figueroa explicó en conversación con Las Últimas Noticias que "nosotros tenemos establecido una elección presidencial y parlamentaria, que en este caso fue el domingo 16 de noviembre, pero la posibilidad de una segunda vuelta es una hipótesis si es que ninguno de los candidatos gana en la primera vuelta".

Asimismo, añadió: "Por eso el padrón electoral determina que van a poder votar las personas que tengan hasta 18 años cumplidos para el día de la primera votación. Y eso explica por qué quienes cumplen pasada esa fecha no pueden participar".

Finalmente, la presidenta del Servel defendió el sistema actual y concluyó: "Hay que establecer una fecha de cierre del padrón y eso creo que es una muy buena práctica del proceso chileno y que funciona bien".