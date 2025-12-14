 Servel responde: ¿Por qué la hija de Claudia Pérez no pudo votar en estas Elecciones 2025? - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Nuevo cómputo del Servel con el 99% de mesas escrutadas VIDEO | El llamado de Boric a Kast tras ser electo presidente: “Una transición ordenada y respetuosa” Quiénes conforman el clan familiar de José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile Este es el monto EXACTO que recibirán comandos de Kast y Jara por votos en segunda vuelta 🔴 VOTO A VOTO EN VIVO | ¿Quién ganó la segunda vuelta de las Elecciones 2025?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/12/2025 13:25

Servel responde: ¿Por qué la hija de Claudia Pérez no pudo votar en estas Elecciones 2025?

Elisa cumplió 18 años el pasado 2 de diciembre, es decir, 12 días antes de la segunda vuelta presidencial, siendo esta la razón por la cual no fue inscrita en el padrón de estas Elecciones 2025.

Publicado por CHV Noticias

El Servicio Electoral (Servel) respondió a los cuestionamientos de Claudia Pérez este sábado, luego de que la actriz alzara la voz porque su hija de 18 años recién cumplidos, Elisa, no fue habilitada para votar en estas Elecciones Presidenciales 2025.

"Mi hija tiene 18 años y no puede ejercer su derecho a voto porque el Servel no consideró inscribir en el padrón a todos los jóvenes que cumplen 18 entre la primera y la segunda vuelta", había expresado Pérez en sus redes sociales.

¿Por qué la hija de Claudia Pérez no puede votar?

En esa misma línea, agregó: "Creo que es un error grave y causa mucha frustración e impotencia", y sus dichos generaron controversia en redes sociales, puesto que la joven cumplió la mayoría de edad el pasado 2 de diciembre, menos de dos semanas antes de la segunda vuelta presidencial.

Al respecto, la presidenta del Servel, Pamela Figueroa explicó en conversación con Las Últimas Noticias que "nosotros tenemos establecido una elección presidencial y parlamentaria, que en este caso fue el domingo 16 de noviembre, pero la posibilidad de una segunda vuelta es una hipótesis si es que ninguno de los candidatos gana en la primera vuelta".

Asimismo, añadió: "Por eso el padrón electoral determina que van a poder votar las personas que tengan hasta 18 años cumplidos para el día de la primera votación. Y eso explica por qué quienes cumplen pasada esa fecha no pueden participar".

Finalmente, la presidenta del Servel defendió el sistema actual y concluyó: "Hay que establecer una fecha de cierre del padrón y eso creo que es una muy buena práctica del proceso chileno y que funciona bien".

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Nuevo cómputo del Servel con el 99% de mesas escrutadas

Lo último

Lo más visto

🔴 VOTO A VOTO EN VIVO | ¿Quién ganó la segunda vuelta de las Elecciones 2025?

El conteo de mesas inició a las 18:00 horas y con la entrega del segundo cómputo por parte del Servel se definió el nombre del próximo presidente de Chile.

14/12/2025

Elecciones 2025: José Antonio Kast se convierte en el nuevo presidente de Chile

Según resultados preliminares del Servel, el candidato del Partido Republicano ganó con un 59,83% de los votos, imponiéndose ante Jeannette Jara.

14/12/2025

Kast y Jara en números: La comparativa histórica de votos de expresidentes en segunda vuelta

Jeannette Jara y José Antonio Kast definieron la segunda vuelta de las Elecciones 2025 este domingo. Revisa a continuación la cantidad de votos que obtuvo el nuevo presidente de Chile.

14/12/2025

¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Nuevo cómputo del Servel con el 99% de mesas escrutadas

El organismo a cargo del proceso electoral compartió los resultados de las primeras mesas escrutadas tras el cierre de mesas.

14/12/2025