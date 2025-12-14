Voto en el extranjero: Así van las preferencias en las Elecciones 2025 fuera de Chile - Chilevisión

Debido al cambio de hora, los votos en chilenos en el exterior son los primeros resultados preliminaron que se conocen en esta segunda vuelta presidencial.

Como suele ocurrir en cada proceso eleccionario, naciones de Oceanía, Asia y Europa —cuyos horarios están adelantados respecto a Chile— son los primeros en mostrar sus tendencias.

Entre esos países se encuentran, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda. España, Japón y Países Bajos.

Elecciones 2025: Revisa acá los resultados preliminares en el extranjero

Nueva Zelanda

Jeannette Jara: 814

José Antonio Kast: 349

Australia

Jeannette Jara: 3.000

José Antonio Kast: 1.694

Malasia

Jeannette Jara: 3

José Antonio Kast: 10

Japón

Jeannette Jara: 142

José Antonio Kast: 67

Corea del Sur

Jeannette Jara: 78

José Antonio Kast: 28

China

Jeannette Jara: 46

José Antonio Kast: 95

Emiratos Árabes Unidos

Jeannette Jara: 18

José Antonio Kast: 73

China

Jeannette Jara: 46

José Antonio Kast: 95

Rusia

Jeannette Jara: 19

José Antonio Kast: 17

Singapur

Jeannette Jara: 15

José Antonio Kast: 28

Tailandia

Jeannette Jara: 17

José Antonio Kast: 21

Grecia

Jeannette Jara: 42

José Antonio Kast: 29

Finlandia

Jeannette Jara: 119

José Antonio Kast: 59

Austria

Jeannette Jara: 304

José Antonio Kast: 90

Dinamarca

Jeannette Jara: 268

José Antonio Kast: 96

España

Jeannette Jara: 4.736

José Antonio Kast: 2.794

Italia

Jeannette Jara: 519

José Antonio Kast: 394

Kenia

Jeannette Jara: 3

José Antonio Kast: 6

Países Bajos

Jeannette Jara: 572

José Antonio Kast: 271

Cabe recordar que, según el Servel, el padrón electoral habilitado para sufragar en el exterior es de alrededor de 160 mil personas, quienes están distribuidas en 427 mesas en 119 locales de votación en 64 países del mundo.