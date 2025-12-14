Voto en el extranjero: Así van las preferencias en las Elecciones 2025 fuera de Chile - Chilevisión

Países de Oceanía, Asia y Europa fueron los primeros en iniciar el conteo de los votos.
Debido al cambio de hora, los votos en chilenos en el exterior son los primeros resultados preliminaron que se conocen en esta segunda vuelta presidencial.
Como suele ocurrir en cada proceso eleccionario, naciones de Oceanía, Asia y Europa —cuyos horarios están adelantados respecto a Chile— son los primeros en mostrar sus tendencias.
Entre esos países se encuentran, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda. España, Japón y Países Bajos.
Nueva Zelanda
Australia
Malasia
Japón
Corea del Sur
China
Emiratos Árabes Unidos
Rusia
Singapur
Tailandia
Grecia
Finlandia
Austria
Dinamarca
España
Italia
Kenia
Países Bajos
Cabe recordar que, según el Servel, el padrón electoral habilitado para sufragar en el exterior es de alrededor de 160 mil personas, quienes están distribuidas en 427 mesas en 119 locales de votación en 64 países del mundo.