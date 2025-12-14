 Voto en el extranjero: Así van las preferencias en las Elecciones 2025 fuera de Chile - Chilevisión
Jeannette Jara tras su derrota en Elecciones 2025: "Habrá una oposición firme, democrática y responsable" ¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Nuevo cómputo del Servel con el 99% de mesas escrutadas VIDEO | El llamado de Boric a Kast tras ser electo presidente: "Una transición ordenada y respetuosa" Quiénes conforman el clan familiar de José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile Este es el monto EXACTO que recibirán comandos de Kast y Jara por votos en segunda vuelta
14/12/2025 17:23

Voto en el extranjero: Así van las preferencias en las Elecciones 2025 fuera de Chile

Países de Oceanía, Asia y Europa fueron los primeros en iniciar el conteo de los votos.

Publicado por CHV Noticias

Debido al cambio de hora, los votos en chilenos en el exterior son los primeros resultados preliminaron que se conocen en esta segunda vuelta presidencial. 

Como suele ocurrir en cada proceso eleccionario, naciones de Oceanía, Asia y Europa —cuyos horarios están adelantados respecto a Chile— son los primeros en mostrar sus tendencias. 

Entre esos países se encuentran, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda. España, Japón y Países Bajos. 

Elecciones 2025: Revisa acá los resultados preliminares en el extranjero

Nueva Zelanda

  • Jeannette Jara: 814
  • José Antonio Kast: 349

Australia

  • Jeannette Jara: 3.000
  • José Antonio Kast: 1.694

Malasia

  • Jeannette Jara: 3
  • José Antonio Kast: 10

Japón

  • Jeannette Jara: 142
  • José Antonio Kast: 67

Corea del Sur

  • Jeannette Jara: 78
  • José Antonio Kast: 28

China 

  • Jeannette Jara: 46
  • José Antonio Kast: 95

Emiratos Árabes Unidos

  • Jeannette Jara: 18
  • José Antonio Kast: 73

Rusia 

  • Jeannette Jara: 19
  • José Antonio Kast: 17

Singapur

  • Jeannette Jara: 15
  • José Antonio Kast: 28

Tailandia

  • Jeannette Jara: 17
  • José Antonio Kast: 21

Grecia

  • Jeannette Jara: 42
  • José Antonio Kast: 29

Finlandia

  • Jeannette Jara: 119
  • José Antonio Kast: 59

Austria

  • Jeannette Jara: 304
  • José Antonio Kast: 90

Dinamarca

  • Jeannette Jara: 268
  • José Antonio Kast: 96

España

  • Jeannette Jara: 4.736
  • José Antonio Kast: 2.794

Italia

  • Jeannette Jara: 519
  • José Antonio Kast: 394

Kenia 

  • Jeannette Jara: 3
  • José Antonio Kast: 6

Países Bajos

  • Jeannette Jara: 572
  • José Antonio Kast: 271

Cabe recordar que, según el Servel, el padrón electoral habilitado para sufragar en el exterior es de alrededor de 160 mil personas, quienes están distribuidas en 427 mesas en 119 locales de votación en 64 países del mundo.

