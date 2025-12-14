“La democracia habló fuerte y claro”: Jeannette Jara reconoce derrota y desea “éxito” a José Antonio Kast - Chilevisión

La ex candidata presidencial del oficialismo dio a conocer en X que tomó contacto con el presidente electo tras los primeros resultados del Servel.

"La democracia habló fuerte y claro". Con estas palabras, la ahora ex candidata presidencial Jeannette Jara reconoció su derrota ante José Antonio Kast, quien es el nuevo presidente electo de la República.

"Me acabo de comunicar con el Presidente electo", anunció a través de un mensaje en la red social X. Según dijo en su primer mensaje tras los primeros resultados del Servel, le deseó "éxito por el bien de Chile".

"A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria", escribió en la plataforma. "Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho", cerró.

En desarrollo...



