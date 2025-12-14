 “La democracia habló fuerte y claro”: Jeannette Jara reconoce derrota y desea “éxito” a José Antonio Kast - Chilevisión
Minuto a minuto
Solo 21 de 52: Las comunas de la región Metropolitana en las que ganó Jeannette Jara Región por región: Estos fueron los porcentajes de Kast y Jara en todo Chile Kast ganó en todas las regiones: Las únicas comunas en las que triunfó Jara en las Elecciones 2025 ¿Quién ganó la segunda vuelta de las Elecciones 2025? Revisa porcentajes y cantidad de votos “Su imagen solo crece”: Kast rindió homenaje a Piñera en su discurso como presidente electo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/12/2025 19:35

“La democracia habló fuerte y claro”: Jeannette Jara reconoce derrota y desea “éxito” a José Antonio Kast

La ex candidata presidencial del oficialismo dio a conocer en X que tomó contacto con el presidente electo tras los primeros resultados del Servel.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

"La democracia habló fuerte y claro". Con estas palabras, la ahora ex candidata presidencial Jeannette Jara reconoció su derrota ante José Antonio Kast, quien es el nuevo presidente electo de la República.

"Me acabo de comunicar con el Presidente electo", anunció a través de un mensaje en la red social X. Según dijo en su primer mensaje tras los primeros resultados del Servel, le deseó "éxito por el bien de Chile".

"A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria", escribió en la plataforma. "Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho", cerró.

En desarrollo...
 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Resultado oficial y candidato electo

Lo último

Lo más visto

Kast y Jara en números: Comparación histórica de votos de expresidentes en segunda vuelta

Jeannette Jara y José Antonio Kast definieron la segunda vuelta de las Elecciones 2025 este domingo. Revisa a continuación la cantidad de votos que obtuvo el nuevo presidente de Chile.

14/12/2025

Quiénes conforman el clan familiar de José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile

A sus 59 años, el fundador del Partido Republicano se convirtió en el próximo presidente de la República. Católico y adherente del movimiento de Schoenstatt, estos son los hijos del sucesor de Gabriel Boric.

14/12/2025

“¡Respeto y silencio!”: El momento en que Kast hizo callar a su público tras abucheos contra Jara

En medio de su primer discurso como presidente electo, el líder del Partido Republicano mencionó a su adversaria en segunda vuelta y desató una reacción de sus seguidores.

14/12/2025

Elecciones 2025: Quién es María Pía Adriasola, la esposa de José Antonio Kast

La abogada acompañó al mandatario electo en momentos clave durante la campaña. Desde el comando de Kast, esperan que cumpla un "rol social potente" en el próximo gobierno.

14/12/2025