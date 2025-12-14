 EN VIVO | Así se vive el triunfo de José Antonio Kast en su comando - Chilevisión
Kast y Jara en números: La comparativa histórica de votos de expresidentes en segunda vuelta ¿Quién ganó las elecciones presidenciales? Nuevo cómputo del Servel con el 95% de mesas escrutadas 🔴 VOTO A VOTO EN VIVO | ¿Quién ganó la segunda vuelta de las Elecciones 2025? ARCHIVO | Así fue la llamada del expresidente Piñera a Gabriel Boric tras ganar en segunda vuelta
14/12/2025 19:36

EN VIVO | Así se vive el triunfo de José Antonio Kast en su comando

Luego de los resultados que dio a conocer el Servel, el comando de Kast comenzó con los festejos a la espera del discurso del electo presidente que asumirá el cargo en marzo. 

José Antonio Kast es el nuevo presidente electo de Chile. El candidato del Partido Republicano sacó una importante ventaja ante su contrincante Jeannette Jara.

Tras el 95,18% de las mesas escrutadas, el candidato opositor se queda con el 58,30% (6.930.217) de las preferencias, contra el 41,70% (4.957.277) de exministra de Trabajo. 

 Mira aquí en vivo el festejo del comando de José Antonio Kast

