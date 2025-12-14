EN VIVO | Así se vive el triunfo de José Antonio Kast en su comando - Chilevisión

Luego de los resultados que dio a conocer el Servel, el comando de Kast comenzó con los festejos a la espera del discurso del electo presidente que asumirá el cargo en marzo.

José Antonio Kast es el nuevo presidente electo de Chile. El candidato del Partido Republicano sacó una importante ventaja ante su contrincante Jeannette Jara.

Tras el 95,18% de las mesas escrutadas, el candidato opositor se queda con el 58,30% (6.930.217) de las preferencias, contra el 41,70% (4.957.277) de exministra de Trabajo.

