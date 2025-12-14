“Es grave”: El mensaje de Lipigas que desató reacciones por incumplir la ley electoral - Chilevisión

Los mensajes enviados por la app de Lipigas llamando a votar por José Antonio Kast generaron críticas y reacciones políticas.

La polémica por las notificaciones enviadas por la aplicación de Lipigas en favor de José Antonio Kast continúa acumulando reacciones.

Desde la empresa reconocieron haber sido intervenidos, mientras que el comando de Jeannette Jara anunció que presentará una denuncia ante el Servicio Electoral (Servel).

Según la normativa electoral, el periodo oficial de campaña finalizó el jueves 11 de diciembre, por lo que cualquier mensaje de propaganda emitido después de esa fecha constituye una infracción. En ese contexto, el envío de Lipigas cae directamente en incumplimiento de la ley.

Respecto a lo sucedido, el candidato Kast mencionó no conocer el tema, pero invitó a “hacer el planteamiento al Servel si es que hay algo que esté fuera de la norma, hacer un planteamiento a las autoridades que correspondan, sean económicas, tributarias, administrativas para que se investigue”.

Reacciones a mensajes de Lipigas

Mientras la polémica continúa, desde el oficialismo reaccionaron y lanzaron un dardo directo al candidato del Partido Republicano.

“José Antonio Kast llama a cumplir las leyes siempre y cuando no tengan que ver con él. Nuevamente, pillería, trampa y vulneración de las reglas democráticas”, mencionó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, por denuncia de Lipigas.

Por su lado, Gonzalo Winter reaccionó vía X y escribió “personas entregaron sus datos para comprar gas y terminaron recibiendo mensajes políticos llamando a votar por José Antonio Kast, enviados desde la app de una empresa y fuera de todo período legal de campaña”.

"Cuando una empresa cruza ese límite, la elección deja de ser solo entre candidaturas y empieza a correrse desde lugares donde la ciudadanía no puede decidir ni consentir. Eso es grave. Una empresa que usa su relación comercial para intervenir en una elección no está compitiendo: está abusando de una posición que no le corresponde", agregó el diputado del FA.

Mientras que Beatriz Sánchez hizo un llamado al Servel para que recoja la denuncia hecha por el comando de Jara.