Trágico accidente en Colina: Conductor perdió carga y murió atropellado al bajar a autopista - Chilevisión

14/12/2025 12:08

Trágico accidente en Colina: Conductor perdió carga y murió atropellado al bajar a autopista

Todo ocurrió debido a que un camión que circulaba en dirección norte comenzó a perder parte de su carga, lavadoras, las que estaban mal aseguradas, y quedaron tiradas en medio de la autopista. 

Chicureo Hoy. 

Un grave y fatal accidente ocurrió durante la madrugrada de este domingo en la autopista Los Libertadores, a la altura del kilómetro 12.600, en la comuna de Colina. 

Todo ocurrió debido a que un camión que circula en dirección norte comenzó a perder parte de su carga, principalmente lavadoras que estaban mal aseguradas y que quedaron tiradas en medio de la autopista. 

Debido a esto, el conductor del camión y sus ocupantes descendieron del vehículo para intentar retirar los electrodomésticos desde la carretera.

Sin embargo, otro vehículo impactó al conductor del camión, provocándole la muerte en el lugar, y donde tras el fatal atropello el conductor responsable se dio a la fuga, informó el medio Chicureo Hoy. 

Además, otro vehículo menor colisionó con una de las lavadoras que permanecía en la calzada. Ahí Carabineros constató que el conductor manejaba en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, motivo por el cual fue detenido.

Ocupantes del camión y compañeros de la víctima también se dieron a la fuga

De acuerdo a información entregada por Carabineros, el copiloto y otros ocupantes el camión también se dieron a la fuga, situación que está siendo investigada y donde aún no se ha confirmado el paradero de los involucrados. 

En el lugar se hizo presente la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros para poder establecer las responsabilidades y la dinámica exacta del accidente. 

