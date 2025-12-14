Elecciones 2025: Revisa si tu mesa está constituida en tu local de votación - Chilevisión

La constitución de mesas es un proceso formal que se lleva a cabo el día previo a la elección. Sin embargo, la mayoría de las mesas en el país se costituye el mismo día de los comicios.

Este domingo Chile vive un nuevo proceso electoral con la elección del próximo presidente o presidenta que gobernará el país por los próximos cuatro años. Jeannette Jara y José Antonio Kast llegan al balotaje tras un mes de intensas y mediáticas campañas.

Para asegurar una jornada expedita, Servel dispone de una plataforma para revisar el estado de la constitución de las mesas. En caso de no llegar al número establecido de vocales, los primeros votantes que lleguen deberán quedarse y realizar la labor.

Cómo saber si mi mesa está constituida

Para conocer si tu mesa está constituida puedes revisar el sitio web de Servel haciendo click aquí; o bien llamando, en Chile, al 600 6000 166, o al +56 2 2915 3265, en el extranjero.

Si optas por el sitio web, primero tendrás que ir al apartado "constitución de mesas" en la parte superior. Luego, al lado izquierdo, tendrás que completar datos como r egión, provincia, comuna y local de votación .



¿Me pueden designar como vocal el día de la elección?

Si a las 9 de la mañana el delegado nota que hay mesas sin el mínimo de vocales necesarios para llevar a cabo la votación, primero deberá preguntar a los votantes presentes si alguno desea desempeñar la labor de forma voluntaria.

Después de buscar voluntarios dispuestos a ser vocales de mesa, si aún se requieren personas para cumplir con dicho rol, se designarán a otros individuos presentes en el local de votación.

La ley indica que se podrá solicitar "la ayuda de la fuerza encargada del orden público, si fuera necesario". Es importante tener en cuenta que podrían nombrarte vocal de mesa incluso para una mesa diferente a la que votas.

Sigue acá EN VIVO la cobertura de las elecciones 2025 de CHV Noticias: