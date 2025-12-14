 Elección 2025 | ¿Compras por hacer? Revisa cómo funcionarán los supermercados este domingo - Chilevisión
14/12/2025 12:07

Elección 2025 | ¿Compras por hacer? Revisa cómo funcionarán los supermercados este domingo

Las distintas cadenas de supermercados del país informaron a través de un listado los locales que estarán abiertos y cerrados durante el desarrollo de la Elección 2025.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 14 de diciembre se está desarrollando la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, lo que ocasiona cambios en el funcionamiento de los distintos establecimientos comerciales del país.

Lo anterior, puesto que se trata de un feriado legal obligatorio que impide el funcionamiento de centros comerciales y strip centers durante la jornada de elecciones. 

Es decir, malls, supermercados y otros locales ubicados dentro de recintos con administración común deberán permanecer cerrados.

Sin embargo, algunas sucursales se encontrarán abiertas. Es por eso que a continuación te detallamos los horarios que tendrán los supermercados durante la Elección 2025. 

Elección 2025: Horarios de supermercados este domingo 14 de diciembre 

Las distintas cadenas de supermercados del país informaron a través de un listado los locales que estarán abiertos y cerrados durante estas elecciones: 

  • Líder: Algunos de sus locales estarán cerrados este domingo. Revisa en este enlace el listado oficial. 
  • Santa Isabel: Algunos de sus locales estarán cerrados este domingo 14. Revisa en este enlace el listado de sucursales que se encuentran abiertas en elecciones.
  • Jumbo: Algunos de sus locales se encuentran abiertos este domingo. Revisa en este enlace el listado oficial. 
  • Unimarc: Algunos de sus locales estarán abiertos con horario normal y otros cerrados. Revisa en este enlace el listado oficial. 
  • Tottus: Informó cuáles son los locales que no funcionarán este domingo. Revisa en este enlace las sucursales que no operarán este domingo 14. 
