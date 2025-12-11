Desbordes exige disculpas de Jara tras polémica del TAG: “No todo vale en política ni en campaña” - Chilevisión

El alcalde de Santiago criticó a la candidata Jeannette Jara por apuntar a los funcionarios de su municipio por la divulgación de unos documentos que acusarían supuestas deudas en el pago del TAG de su vehículo.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, exigió disculpas públicas a Jeannette Jara y dio a conocer en su cuenta de X que evalúa acciones legales contra la candidata presidencial tras sus dichos sobre los funcionarios del municipio que administra.

La candidata presidencial advirtió que habría “gente operando políticamente para el candidato Kast“, en alusión al monto adeudado en TAG que pagó en noviembre de 2025 y por el que fue consultada en el Debate Anatel 2025.

“Fíjese que me llama la atención que en la Municipalidad de Santiago haya gente operando políticamente para el candidato Kast, porque esto viene de ahí y es mentira“, aseguró la aspirante a La Moneda durante una actividad en Peumo.

Desbordes exige disculpas a Jeannette Jara

En respuesta, el jefe comunal declaró: "Ayer la candidata Jara acusó directamente al municipio de Santiago y a funcionarios municipales de inventar la información que señalaba que mantenía deuda de TAG".

"Hoy, la empresa reconoce que ambos certificados eran reales y que se trató de un problema interno. Queda claro que Jara mintió, que creó una fake news para salir del entuerto", expresó en la plataforma.

A continuación, se refirió directamente a la abanderada oficialista, al afirmar que "no todo vale en política ni en campaña. "No es tolerable lo que hiciste a sabiendas", dijo, antes de anunciar eventuales acciones ante la justicia.

"Al margen de evaluar acciones legales en tu contra, exijo que te retractes, reconozcas que faltaste a la verdad y te disculpes con el municipio de Santiago y sus funcionarios a los que metiste al barro sin ninguna razón", cerró.