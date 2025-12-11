 Desbordes exige disculpas de Jara tras polémica del TAG: “No todo vale en política ni en campaña” - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Habrá Ley Seca en la segunda vuelta de las Elecciones 2025? Esto pasará con la venta de alcoohol Desbordes exige disculpas de Jara tras polémica del TAG: “No todo vale en política ni en campaña” El emotivo despacho de Roberto Cox con madre venezolana quien se pudo contactar con su hijo que vive en Chile Clausuran casino clandestino en Ñuñoa: Local había sido cerrado 18 veces antes Continúa incertidumbre por querella de capítulos contra Ángela Vivanco: ¿Qué viene ahora?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/12/2025 15:53

Desbordes exige disculpas de Jara tras polémica del TAG: “No todo vale en política ni en campaña”

El alcalde de Santiago criticó a la candidata Jeannette Jara por apuntar a los funcionarios de su municipio por la divulgación de unos documentos que acusarían supuestas deudas en el pago del TAG de su vehículo.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, exigió disculpas públicas a Jeannette Jara y dio a conocer en su cuenta de X que evalúa acciones legales contra la candidata presidencial tras sus dichos sobre los funcionarios del municipio que administra.

La candidata presidencial advirtió que habría “gente operando políticamente para el candidato Kast“, en alusión al monto adeudado en TAG que pagó en noviembre de 2025 y por el que fue consultada en el Debate Anatel 2025.

“Fíjese que me llama la atención que en la Municipalidad de Santiago haya gente operando políticamente para el candidato Kast, porque esto viene de ahí y es mentira“, aseguró la aspirante a La Moneda durante una actividad en Peumo.

Desbordes exige disculpas a Jeannette Jara

En respuesta, el jefe comunal declaró: "Ayer la candidata Jara acusó directamente al municipio de Santiago y a funcionarios municipales de inventar la información que señalaba que mantenía deuda de TAG".

"Hoy, la empresa reconoce que ambos certificados eran reales y que se trató de un problema interno. Queda claro que Jara mintió, que creó una fake news para salir del entuerto", expresó en la plataforma.

A continuación, se refirió directamente a la abanderada oficialista, al afirmar que "no todo vale en política ni en campaña. "No es tolerable lo que hiciste a sabiendas", dijo, antes de anunciar eventuales acciones ante la justicia.

"Al margen de evaluar acciones legales en tu contra, exijo que te retractes, reconozcas que faltaste a la verdad y te disculpes con el municipio de Santiago y sus funcionarios a los que metiste al barro sin ninguna razón", cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

PGU aumenta a $250 mil: Revisa el nuevo grupo que accederá al monto en 2026

Lo último

Lo más visto

“No voy a cambiar”: Disley Ramos reapareció tras supuesta agresión y lanzó un furioso descargo

La influencer, quien habría sido atacada en una fiesta electrónica, respondió a una usuaria que la trató de "ordinaria" por su contenido en redes sociales.

11/12/2025

PGU aumenta a $250 mil: Revisa el nuevo grupo que accederá al monto en 2026

Este año se dio inicio a la implementación del aumento gradual del nuevo monto del beneficio, el que se extenderá a un nuevo grupo de adultos mayores a partir del próximo año.

11/12/2025

¡Tras conflicto con el jurado! Impacto por nuevo eliminado en Fiebre de Baile

En la semana previa al esperado regreso del aquadance en el programa, Francisco Reyes y Camila Andrade se vieron las caras y uno de ellos debió abandonar la competencia.

11/12/2025

Debate Presidencial Anatel 2025: Estas fueron las frases y momentos más tensos de la jornada

Los expertos en desinformación hicieron un llamado a chequear datos y evitar imprecisiones, sobre todo en épocas de campaña electoral.

10/12/2025