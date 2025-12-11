 Sigue aquí EN VIVO el cierre de campaña de José Antonio Kast en Temuco - Chilevisión
Minuto a minuto
Se cierra investigación contra exsubsecretario Monsalve y Fiscalía tiene 10 días para presentar acusación Sigue acá EN VIVO el cierre de campaña de Jeannette Jara en Coquimbo Sigue aquí EN VIVO el cierre de campaña de José Antonio Kast en Temuco ¿Habrá Ley Seca en la segunda vuelta de las Elecciones 2025? Esto pasará con la venta de alcohol Desbordes exige disculpas de Jara tras polémica del TAG: “No todo vale en política ni en campaña”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/12/2025 18:48

Sigue aquí EN VIVO el cierre de campaña de José Antonio Kast en Temuco

El evento se desarrolla en la región de La Araucanía, a tres días de la segunda vuelta presidencial.

Este jueves, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, realiza el cierre de su campaña en Temuco, región de La Araucanía. 

El evento tiene lugar en las calles Claro Solar y Manuel Bulnes, frente a la Plaza de Armas Aníbal Pinto de la mencionada ciudad, donde participará la banda musical "Los Charros de Luchito y Rafael". 

Esta actividad se realiza de cara a la elección presidencial del próximo domingo, donde el candidato opositor busca derrotar a Jeannette Jara y ser el sucesor del presidente Gabriel Boric a partir de marzo de 2026.

 

Sigue aquí el cierre de campaña de José Antonio Kast

El evento de cierre de campaña de José Antonio Kast comenzará a partir de las 19:30 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elección 2025: ¿Cuál es la multa por no asistir a votar este domingo?

Lo último

Lo más visto

¿Lluvia y tormenta eléctrica en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

Se están empezando a formar nubes que podrían dejar precipitaciones y tormentas eléctricas en la zona central del país.

11/12/2025

Conmoción en Talca: Hombre roció parafina y prendió fuego a su padre adulto mayor

Según los primeros antecedentes, el individuo ingresó al domicilio donde roció con parafina a la víctima para luego encender fuego y darse a la fuga.

11/12/2025

Maduro sube el tono y lanza desafiante mensaje: “Partirle los dientes al imperio norteamericano...”

El presidente venezolanio mostró un tono distinto a lo que habían sido sus declaraciones anteriores en el marco de la tensión que existe con Estados Unidos.

11/12/2025

Elección 2025: ¿Cuál es la multa por no asistir a votar este domingo?

En caso de no concurrir a cumplir con el deber cívico en esta segunda vuelta, los ciudadanos serán multados económicamente.

11/12/2025