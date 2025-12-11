Sigue aquí EN VIVO el cierre de campaña de José Antonio Kast en Temuco - Chilevisión

El evento se desarrolla en la región de La Araucanía, a tres días de la segunda vuelta presidencial.

Este jueves, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, realiza el cierre de su campaña en Temuco, región de La Araucanía.

El evento tiene lugar en las calles Claro Solar y Manuel Bulnes, frente a la Plaza de Armas Aníbal Pinto de la mencionada ciudad, donde participará la banda musical "Los Charros de Luchito y Rafael".

Esta actividad se realiza de cara a la elección presidencial del próximo domingo, donde el candidato opositor busca derrotar a Jeannette Jara y ser el sucesor del presidente Gabriel Boric a partir de marzo de 2026.

Sigue aquí el cierre de campaña de José Antonio Kast

El evento de cierre de campaña de José Antonio Kast comenzará a partir de las 19:30 horas.