¿Qué es la H3N2? La agresiva variante de influenza que hizo regresar las mascarillas en Gran Bretaña y causa muertes en EE.UU. - Chilevisión

Se trata de una variante de este virus que ha mostrado mayor capacidad de transmisión y una respuesta reducida a la vacuna estacional.

Países desarrollados de tres continentes, Estados Unidos, Canadá, Japón y Reino Unido, mantienen una alerta epidemiológica ante la expansión de la influenza H3N2 subclado K.

De hecho, hasta mediados de noviembre, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), había contabilizado en Estados Unidos al menos 650 mil casos, donde más de 7 mil terminaron en hospitalizaciones y otras 300 en muertes.

Complicaciones en Gran Bretaña

Medios británicos como The Telegraph y Mirror han reportaron hospitales al límite y el retorno de las mascarillas en algunas unidades médicas.

De hecho, la Agencia de Seguridad Sanitaria británica (UKHSA), indicó que las hospitalizaciones por influenza alcanzan 7,79 por cada 100 mil personas, un nivel catalogado como "medio", pero con tendencia al alza, más aún cuando aún no comienza el invierno.

Por este motivo la recomendación general del Servicio Nacional de Salud (NHS) es que quienes presenten síntomas respiratorios eviten reuniones y utilicen mascarilla en espacios cerrados.

¿Qué es la influenza H3N2?

La gripe H3N2 es una de las variantes más agresivas del virus de la influenza tipo A, la cual fue identificada por primera vez en cerdos en Estados Unidos en 2010, y se caracteriza por portar el gen M, un componente que también estaba presente en el virus pandémico H1N1, el cual incrementa de manera significativa la transmisión de humano a humano, publicó Infobae.

El nombre H3N2 proviene de la combinación de dos proteínas del virus: Hemaglutinina tipo 3 (H3) y Neuraminidasa tipo 2 (N2), elementos que permiten identificar el subtipo específico de influenza.

Los adultos mayores son el grupo más vulnerable, seguidos de cerca por los niños en edad escolar, quienes presentan mayores tasas de complicaciones.