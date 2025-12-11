 “Andaba a dos bandos”: Revelan fotografía INÉDITA previo a golpiza que habría sufrido Disley Ramos - Chilevisión
11/12/2025 20:41

“Andaba a dos bandos”: Revelan fotografía INÉDITA previo a golpiza que habría sufrido Disley Ramos

El influencer Danilo 21, aseguró que se trata de un triángulo amoroso en el que estaría involucrada Ramos y su expareja.

Publicado por CHV Noticias

El ingluencer Danilo21, entregó nuevos detalles respecto de la presunta golpiza que habría sufrido Disley Ramos en una fiesta nocturna capitalina durante la noche del pasado lunes.

A través de su canal de difusión, el comunicador reveló que se trata de un triángulo amoroso y que incluso Ramos había salido con Tomás Trucco, su expareja, a comer, horas antes de la agresión.

Nuevos antecedentes de supuesta golpiza a Disley Ramos

"Actualización del chisme: Al parecer el conflicto entre Disley Ramos, Andi de la Barra y Tomás Trucco habría sido porque este andaba a dos bandos", señaló Danilo 21 en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Previo a la golpiza que le habría dado Andi a Disley el lunes, esta había salido con Tomás el domingo a un conocido restaurante en Alonso de Córdova, donde se les vio muy coquetos".

Además, Danilo 21 adjuntó una fotografía donde aparece Ramos con otra persona, quien sería Tomás Trucco, comiendo en un restaurante.

Finalmente, Ramos no habría tenido conocimiento de que su ex estaba en pareja, por lo que el lunes pasado, al verlos juntos en una fiesta, se habría acercado a pedir explicaciones y en ese momento, Andi de la Barra, actual pareja de Trucco, le habría dado tres golpes de puño en el rostro.

Revisa las publicaciones de Instagram:

