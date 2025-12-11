Advierten que habrá cortes de luz en 5 comunas de Santiago este viernes 12 de diciembre - Chilevisión

La compañía eléctrica anunció interrupciones programadas para las comunas de Lo Prado, Santiago, Maipú, La Reina y San Miguel, siendo esta última la más afectada.
Enel, empresa responsable de la distribución de electricidad en Santiago, informó que habrá cortes de luz el viernes 12 de diciembre en distintas comunas de la capital.
Los cortes de energía se extenderán por varias horas en los sectores detallados a continuación. Si tienes dudas sobre si tu dirección sufrirá uno, puedes chequearlo en el sitio web de Enel.