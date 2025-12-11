Advierten que habrá cortes de luz en 5 comunas de Santiago este viernes 12 de diciembre - Chilevisión

La compañía eléctrica anunció interrupciones programadas para las comunas de Lo Prado, Santiago, Maipú, La Reina y San Miguel, siendo esta última la más afectada.

Enel, empresa responsable de la distribución de electricidad en Santiago, informó que habrá cortes de luz el viernes 12 de diciembre en distintas comunas de la capital.

La compañía anunció interrupciones programadas para las comunas de Lo Prado, Santiago, Maipú, La Reina y San Miguel, siendo esta última la más afectada.

Los cortes de energía se extenderán por varias horas en los sectores detallados a continuación. Si tienes dudas sobre si tu dirección sufrirá uno, puedes chequearlo en el sitio web de Enel.

Advierten que habrá cortes de luz el viernes 12 de noviembre en Santiago

Lo Prado: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Santiago: Desde las 09:00 hasta las 12:00 horas.

Pudahuel: Desde las 14:30 hasta las 18:00 horas.

Santiago: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

La Reina: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

San Miguel: Desde las 23:30 del viernes 12 hasta las 06:30 del sábado 13 de diciembre.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.