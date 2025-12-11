 Conmoción en Talca: Hombre roció parafina y prendió fuego a su padre adulto mayor - Chilevisión
11/12/2025 16:08

Conmoción en Talca: Hombre roció parafina y prendió fuego a su padre adulto mayor

Según los primeros antecedentes, el individuo ingresó al domicilio donde roció con parafina a la víctima para luego encender fuego y darse a la fuga.

Impacto existe en la zona norte de la ciudad de Talca, región del Maule, donde un hombre atacó a su propio padre adulto mayor. 

Según los primeros antecedentes, el individuo ingresó al domicilio donde roció con parafina a la víctima para luego encender fuego. 

Los gritos del adulto mayor alertaron a los vecinos, que actuaron rápidamente y aparon el fuego a la espera de los equipos de emergencia, que trasladaron a la víctima a un centro asistencial, donde se confirmaron diversas quemaduras, pero sin riesgo vital. 

Atacante se encuentra prófugo

Carabineros inició un operativo para ubicar al agresor, quien arrancó del lugar y sigue prófugo. Las primeras diligencias quedaron en manos del Ministerio Público, que deberá determinar la calificación jurídica del hecho, donde podría ser violencia intrafamiliar y homicidio frustrado.

Diario El Centro afirmó que testigos indicaron que el hombre ya había protagonizado agresiones físicas y verbales contra su padre y otros residentes, además de presentar un consumo problemático de drogas y mantener antecedentes por distintos delitos.

Elección 2025: ¿Cuál es la multa por no asistir a votar este domingo?

