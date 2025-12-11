“Está súper afectado”: Exponen a la persona que filtró supuesta infidelidad de Vale Roth y Camilo Huerta - Chilevisión

Según el periodista Hugo Valencia, se trataría de un familiar directo de Camilo Huerta.

Este jueves, Hugo Valencia volvió a aportar nuevos antecedentes respecto de la supuesta infidelidad de Valentina Roth con Camilo Huerta y expuso quién fue el que envió la información a la prensa.

Por su parte, Adriana Barrientos reveló la reacción del deportista luego de que esta noticia saliera a la luz, dado que el involucrado estaría dentro de su círculo familiar.

¿Cuáles son los nuevos antecedentes?

"Se filtra esta información de que ella le habría sido infiel con Camilo Huerta (...) y tengo la información de que este dato al señor Martín González le habría llegado desde un primo de Camilo Huerta", reveló Hugo Valencia en el último capítulo de Zona de Estrellas.

En esa misma línea, agregó: "Andaría filtrando este supuesto romance que habría tenido él con Valentina Roth, según este primo porque el mismísimo Camilo se lo habría comentado. De hecho entiendo que esta información no solamente la escucha Martín González, sino también la mismísima Titi García-Huidobro".

Tanto Valencia como Adriana Barrientos hicieron hincapié en que ambos escucharon un mensaje de audio enviado de parte de Miguel de la Fuente a un amigo, donde él asegura que Valentina Roth le fue infiel con Camilo Huerta.

Por otro lado, Barrientos reveló: "Camilo, hasta donde yo entiendo, está super afectado por este tema porque él no tiene absolutamente nada que ver con el tema de Valentina".

Finalmente concluyó: "Entiendo yo que está bastante molesto, incluso lo ha dicho en redes sociales haciendo un gesto muy particular que la única relación que él ha tenido este último tiempo es con su bicicleta, físicamente entrenando".