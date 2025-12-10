“¿Por qué esconderme?”: Vale Roth alzó la voz tras rumores de infidelidad con Camilo Huerta - Chilevisión

La bailarina desmintió las declaraciones de Hugo Valencia, quien reveló haber escuchado un mensaje de voz donde Miguel de la Fuente confiesa lo sucedido y expone que la tercera persona en cuestión es Camilo Huerta.

Este miércoles, Vale Roth alzó la voz tras los rumores donde se aseguró que había sido infiel a Miguel de la Fuente con Camilo Huerta, poco tiempo después de contraer matrimonio con el dentista.

El periodista reveló que recibió un mensaje de audio donde Miguel de la Fuente confirmaría la infidelidad y expone con molestia que el hombre involucrado es Camilo Huerta, despotricando sobre las consecuencias que trajo en su vida el guardar silencio ante la prensa.

¿Qué dijo Valentina Roth sobre Camilo Huerta?

Al respecto, Valentina Roth aseguró a Infama: "¿Qué te puedo decir? Me da mucha lata porque ¡Te juro que nada que ver! Sí, efectivamente lo veo en el gimnasio y lo conozco desde Yingo".

En esa misma línea, agregó: "Siempre me he llevado súper bien con él, no sé por qué no tendría que hablarle, pero te recontra juro que ¡Nunca nada! Me da pena y rabia que me metan en estas cosas".

"¡Ah! ¿Y lo del café? ¡Sí po'! Hemos ido a comprar café juntos al lado del gimnasio, pero ¿Por qué esconderme? Me verán con muchos amigos más, porque la mayoría de mis amigos son hombres", sentenció la bailarina.

Finalmente en su cuenta de Instagram, Roth también se refirió al tema y concluyó: "De verdad ya no saben qué más inventar, de verdad estoy marcando ocupado".

Revisa las publicaciones de Instagram: