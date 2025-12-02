 “No puedo perdonar”: Revelan que Valentina Roth habría sido infiel a Miguel de la Fuente - Chilevisión
02/12/2025 17:21

“No puedo perdonar”: Revelan que Valentina Roth habría sido infiel a Miguel de la Fuente

La información fue entregada por Cecilia Gutiérrez en redes sociales, quien además se contactó tanto con Miguel de la Fuente como con Valentina Roth.

02/12/2025

Este martes, Cecilia Gutiérrez reveló en redes sociales que Valentina Roth habría sido infiel a Miguel de la Fuente, siendo esa la razón de su quiebre matrimonial.

La información fue entregada a través de su cuenta de Instagram donde expuso una captura de una pantalla de una seguidora con De la Fuente donde este último le comenta las razones de la separación.

¿Valentina Roth le fue infiel a Miguel de la Fuente?

"A mi me llegó un pantallzo de una persona que le escribió a Miguel", explicó Cecilia Gutiérrez en su cuenta de Instagram, donde expuso dichos mensajes.

En esa conversación la seguidora le comenta a Miguel de la Fuente: "No abandones a tus hijitas porque no se te ve con ellas. Eres un excelente padre, pero lucha por ellas".

Al respecto, de la Fuente le contesta: "Paso siempre con ellas. Siempre voy a luchar por mis hijas, pero no puedo perdonar a una persona que me engañó".

"Chuta, no se sabía eso, es que en sus historias se deja ver como que es una mamá que lucha sola. No permitas que te alejen de ellas, muchas bendiciones para tu vida", fue la respuesta de la seguidora y el dentista le dio "me gusta" a dicho mensaje.

Al respecto, Cecilia Gutiérrez comentó: "Yo le comenté a Valentina esto, que efectivamente me había llegado este pantallazo, y ella me dice: 'Pregúntale a Miguel, yo no tengo nada que explicar, no es así, pero no sé cuáles serán las motivaciones de él para decir una cosa así'".

Al preguntarle a Miguel de la Fuente, él contestó que fueran a hablar con Valentina Roth: "Ella les puede contar con muchísimo más lujo de detalles todo lo que pasó. Yo no estoy en condiciones de mantener una relación en estas condiciones. No va con los valores que me enseñaron en mi casa", cerró.

Revisa la publicación de Instagram:

