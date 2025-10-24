“Miguel es un buen hombre”: El descargo de Vale Roth en medio rumores de quiebre matrimonial - Chilevisión

A través de Instagram, la influencer alzó la voz tras las especulaciones sobre su supuesta separación con Miguel de la Fuente.

Valentina Roth retomó este viernes sus redes sociales en medio de los rumores de quiebre matrimonial con Miguel de la Fuente.

Durante esta jornada, abordó las especulaciones y agradeció las muestras de cariño.

"Gracias por su preocupación, está todo bien y la vida sigue, y yo no me voy a referir al tema ni acá ni en un programa pagado", dijo temprano.

La petición de Vale Roth tras rumores de quiebre

Sin embargo, con el paso de las horas, volvió a tomar su celular para hacer una especial petición a sus seguidores.

"Por favor, de corazón, no le escriban a Miguel. No escriban nada de Miguel, porque a la única que le trae problemas es a mí", partió diciendo en un video.

Luego, describió al padre de sus hijas como "un buen hombre" y que "no ha hecho nada malo".

"Son temas de nosotros, ¿bueno? Para que no lo ataquen ni le manden mensajes, nada", remató la influencer.