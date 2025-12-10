 Patrimonio de la Humanidad: Unesco reconoció al Circo Chileno de Tradición Familiar - Chilevisión
Patrimonio de la Humanidad: Unesco reconoció al Circo Chileno de Tradición Familiar
10/12/2025 17:21

Patrimonio de la Humanidad: Unesco reconoció al Circo Chileno de Tradición Familiar

La postulación fue impulsada por el Gobierno de Chile en conjunto a las autoridades circenses.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este miércoles, el Circo de Tradición Familiar de Chile fue inscrito como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

La proclamación se llevó a cabo durante la vigésima reunión del Comité Gubernamental en Nueva Delhi, India

Ante este hito, Carolina Pérez, quien se encontraba en el lugar, felicitó al Gobierno por haber impulsado la postulación. "Recibimos con profunda emoción y gratitud, en nombre del Estado de Chile y de nuestro presidente Gabriel Boric la decisión de este comité de inscribir el circo de tradición familiar en Chile en la lista representativa del patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad", expresó.

¿Qué significa que el Circo de Tradición Familiar de Chile sea Patrimonio Cultural Inmaterial?

Tras ser incluido en el listado del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Unesco tendrá la misión de proteger y promover al circo nacional.

En la misma línea, el Estado chileno deberá generar políticas que busquen la protección laboral de las familias circenses, la creación de un archivo nacional del circo tradicional y programas de formación para niños y jóvenes, entre otras iniciativas que sean presentadas y consensuadas entre ambos frentes. 

Ante esto, Gastón Maluenda, más conocido como el "Tachuela Grande", demostró su felicidad por el reconocimiento, esperando que se avecinen años de prosperidad. "Estamos muy felices porque es un logro para todo el circo chileno e internacional. Es un granito de arena que va a ir a todos los países del mundo y ojalá que se abran las puertas para que, de una vez por todas, el circo esté en el lugar que se merece". 

