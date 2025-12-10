 “Con qué cara...”: Luis Slimming respondió sin filtro a Pamela Jiles tras destrozar su actuación en Teletón - Chilevisión
10/12/2025 13:18

“Con qué cara...”: Luis Slimming respondió sin filtro a Pamela Jiles tras destrozar su actuación en Teletón

El humorista no se guardó nada ante las duras palabras de la diputada, quien declaró en Podemos Hablar que "lo hizo pésimo, horrendo. No tiene dotes actorales".

Publicado por CHV Noticias

Luis Slimming respondió a las críticas de Pamela Jiles, quien calificó negativamente la actuacuón del humorista en la Teletón 2025.

"Yo no quise decir nada de Pamela Jiles, porque de verdad, con qué cara, con qué cara", comenzó comentando el comediante en un nuevo capítulo del podcast El sentido del humor. 

En la misma línea, sostuvo que "me encontró mal actor. Aún así tengo más pega que su marido", sostyuvo en alusión a Pablo Maltés, quien recientemente fue vocero de campaña de Franco Parisi y candidato al parlamento, pero sin obtener el cupo. 

¿Qué dijo Pamela Jiles de Luis Slimming?

Todo comenzó el pasado sábado, cuando Pamela Jiles fue invitada a Podemos Hablar, donde repasó la Teletón 2025 y criticó los dotes actorales de los rostros televisivos. 

En esa línea, la parlamentaria cuestionó a Luis Slimming, quien participó en el regreso de la oficina del Japenning con Ja, junto a Martín Cárcamo, Pato Torres y María Luisa Godoy. 

"Encuentro que Lucho Slimming lo hizo pésimo, horrendo. No tiene dotes actorales", señaló la diputada, siendo cuestionada por Rodrigo Muñoz.

