“Mentirosa y maltratadora...”: Así fue el tenso cruce entre Pamela Jiles y Rodrigo Muñoz - Chilevisión

Durante la última emisión de Podemos Hablar, la diputada del Partido de la Gente y el actor nacional protagonizaron un acalorado intercambio de palabras respecto al actual mandato del presidente Gabriel Boric.
Un tenso momento se vivió entre Pamela Jiles y Rodrigo Muñoz durante la última emisión de Podemos Hablar (PH) por las pantallas de Chilevisión.
Lo anterior, luego de que el actor criticara a la diputada del Partido de la Gente (PDG) por su forma de hacer política y los términos con los que se refería al actual mandato del presidente Gabriel Boric.
"Uno puede decir que a uno no le gusta algo, pero decir que es 'pésimo' y 'horrible' es maltrato", señaló Muñoz haciendo referencia a Pamela Jiles.
Por su parte, la periodista y expanelista de televisión lo tildó de "Boricista rabioso".
Todo comenzó durante una dinámica en la que Diana Bolocco consultó al resto de los invitados si votarían por Pamela Jiles si se presentaba como candidata a la presidencial del país.
"Por ningún motivo", contestó Muñoz, argumentando que "pocas veces había conocido a una persona que hablara con tal desparpajo y tratando de hablar mal, mentiras de la gente".
Enseguida, Pamela Jiles se defendió afirmando que "tener una diferencia de opinión no es mentir".
En la misma línea, agregó: "Decirle a una parlamentaria que miente es grave, podría caer en una querella por injuria y calumnia".
Revisa a continuación el tenso cruce de palabras entre Pamela Jiles y Rodrigo Muñoz en PH.