“Mentirosa y maltratadora...”: Así fue el tenso cruce entre Pamela Jiles y Rodrigo Muñoz - Chilevisión

06/12/2025 16:38

“Mentirosa y maltratadora...”: Así fue el tenso cruce entre Pamela Jiles y Rodrigo Muñoz

Durante la última emisión de Podemos Hablar, la diputada del Partido de la Gente y el actor nacional protagonizaron un acalorado intercambio de palabras respecto al actual mandato del presidente Gabriel Boric.

Un tenso momento se vivió entre Pamela Jiles y Rodrigo Muñoz durante la última emisión de Podemos Hablar (PH) por las pantallas de Chilevisión

Lo anterior, luego de que el actor criticara a la diputada del Partido de la Gente (PDG) por su forma de hacer política y los términos con los que se refería al actual mandato del presidente Gabriel Boric.

"Uno puede decir que a uno no le gusta algo, pero decir que es 'pésimo' y 'horrible' es maltrato", señaló Muñoz haciendo referencia a Pamela Jiles.

Por su parte, la periodista y expanelista de televisión lo tildó de "Boricista rabioso". 

El tenso cruce entre Pamela Jiles y Rodrigo Muñoz

Todo comenzó durante una dinámica en la que Diana Bolocco consultó al resto de los invitados si votarían por Pamela Jiles si se presentaba como candidata a la presidencial del país.

"Por ningún motivo", contestó Muñoz, argumentando que "pocas veces había conocido a una persona que hablara con tal desparpajo y tratando de hablar mal, mentiras de la gente". 

Enseguida, Pamela Jiles se defendió afirmando que "tener una diferencia de opinión no es mentir".

En la misma línea, agregó: "Decirle a una parlamentaria que miente es grave, podría caer en una querella por injuria y calumnia".

Revisa a continuación el tenso cruce de palabras entre Pamela Jiles y Rodrigo Muñoz en PH. 

