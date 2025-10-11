“Solté la pena”: Rodrigo Muñoz firmó el divorcio y confesó planes de matrimonio - Chilevisión

El actor firmó su divorcio con Claudia Pérez después de 32 años casados y habló en extenso sobre el proceso de duelo, su nueva relación con Cecilia Warner y los planes a futuro con ella.

Rodrigo Muñoz firmó el divorcio con su exesposa, la actriz Claudia Pérez, y reveló nuevos detalles sobre su romance con Cecilia Warner, con quien existen planes de matrimonio.

El actor también habló en extenso sobre el proceso de duelo tras un divorcio y aseguró que está comenzando una nueva etapa en su vida.

¿Qué dijo Rodrigo Muñoz?

"Ella tiene más rollo de querer casarse y yo no tengo ningún problema. Lo hemos hablado y vamos a esperar un tiempo prudente", explicó Muñoz en conversación con LUN.

En esa misma, agregó: "Llevamos casi un año y la idea es tomar la decisión cuando cumplamos dos. Hasta ahora es una ilusión que creo que estará bien cumplir. Siento que el casarte es un símbolo que va directamente al inconsciente y concretar el rito fortalece la relación".

Respecto de cómo se siente con su nueva pareja, Muñoz confesó: "Hoy siento que vivo una vida nueva. Mi polola hace cosas que me hacen vivir, me sanó su humor y bueno, todo lo que ella es".

"Al redescubrirme, el trabajar con entusiasmo, estar contento, ha hecho que tenga una buena relación y relajo con mi ex. Ya no tengo rabia, que es parte del proceso de separación, el duelo. Ahora puedo conversar con la Claudia. Quiero que le vaya bien en todo, en su noviazgo, en su vida", sinceró Rodrigo.

Además, el actor confesó que después de 32 años de matrimonio tuvo que apoyarse con un psicólogo, un psiquiatra y sus amigos para poder vivir el duelo: "Solté la pena", admitió.

Finalmente, Rodrigo comentó que la llegada de Cecilia a su vida ha cambiado su forma de vestir, atreviéndose a usar colores más llamativos, ha logrado enfocarse en su trabajo, crea rutinas, adoptaron un gato y ha podido recibir a su hija menor todas las semanas, por lo que "ahora siento que las cosas son más simples", cerró.