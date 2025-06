“Me dejó mal”: Rodrigo Muñoz reveló que fue víctima de abuso en pleno set de grabación - Chilevisión

El actor chileno se refirió a momentos incómodos durante su carrera y recordó un desconocido episodio que vivió con una actriz. "Ahora lo interpreto como abuso", afirmó.

El actor chileno Rodrigo Muñoz sorprendió este miércoles al revelar que fue víctima de abuso en pleno set de grabación.

El artista fue consultado sobre momentos incómodos durante su carrera actoral en el programa Amiga Date Cuenta de TV+, instancia en la que afrmó que "yo sentí abuso una vez en una escena, ahora lo interpreto como abuso".

Muñoz explicó que "estaba con una compañera haciendo una escena de sexo, que son muy incómodas porque tú tratas de no tocar a la otra persona y estás nervioso. Sacan a toda la gente, dejan generalmente a los protagonistas y a los camarógrafos".

"Esta niña se sacó los calzones cuando no era necesario, me sentí pésimo, me dejó mal. Además, mi calzoncillo era grande, bien nerd", señaló.

En ese sentido, Rodrigo indicó que "en general, hago personajes como tímidos porque yo soy un poco tímido también. Me gusta hablar, pero no soy un canchero, un galán ni nada de eso, mis personajes van por otro lado".

"Me sentí muy pasado a llevar", manifestó el actor, quien, en ese momento, no pudo decirle nada a la actriz. "Quedé shockeado, ahora entiendo lo que les pasa a las mujeres", cerró.