“Apareció una luz”: Así conoció Rodrigo Muñoz a su nuevo amor 20 años menor tras bullado quiebre con Claudia Pérez - Chilevisión

El intérprete recordó lo que fue la ruptura amorosa con su pareja de más de 30 años y cómo conoció a su nueva pareja.

El actor Rodrigo Muñoz fue uno de los personajes del espectáculo nacional que tuvo un bullado quiebre en 2024 y hoy, a varios meses de su separación con Claudia Pérez, reveló cómo conoció a su nuevo amor.

En diálogo con LUN, el intérprete recordó lo que fueron los momentos más tristes tras su separación, con quien fue su pareja por más de tres décadas y compartió una innumerable cantidad de obras de teatro y programas.

El momento más álgido de la vida de Muñoz, según el mismo relata, fue durante la última semana de octubre pasado, cuando Claudia Pérez confirmó que seguirían sus caminos por separado.

Rodrigo Muñoz cuenta cómo conoció a su pareja 20 años menor

"Yo quedé súper mal, me llamaban todos mis amigos, fue un momento de dolor profundo y dentro de este dolor (...) Las separaciones siempre son complicadas, son dolorosas", relató de inicio.

En ese sentido, recordó cómo vivió esa ruptura con quien fue su pareja por 32 años: "Habíamos hecho carrera juntos, obras de teatro, cine, programas de televisión. Para mí fue un golpe durísimo. No me lo esperaba, se fue dando de a poco y no me di cuenta".

"Yo estaba tan desesperado que me encomendé a San Expedito, porque no sabía qué hacer, estaba perdido en la vida, pasé tres días acostado sin comer ni tomar agua, estaba mal", lamentó. Ahora, cuenta cómo conoció a su nuevo amor.

Fue a través de Instagram que establecieron el primer contacto, ya que la mamá de su ahora pareja era fanática de sus personajes. "Nos conocimos y empezamos a conversar y no nos separamos más", contó.

Allí, narró cómo se vio por primera vez con una mujer llamada Cecilia Warner, quien además es 20 años menor que él: "Nos juntamos en Providencia, la invité a un restaurante y me dijo que no, que prefería tomarse un café en una Copec. Eso me encantó, me dijo: 'no quiero un restaurante, quiero un café y que nos conozcamos'. Terminamos sentados en una cuneta (...) y me enamoré".

"Me embalé de su cariño, de su trato. Yo tuve un súper buen matrimonio, era feliz en mi matrimonio, pero cuando se quebró y vi que no había ninguna posibilidad, quedé devastado. De repente llega esta niña amable, cariñosa, a la que además le gusto y a la que le gusta que yo sea gracioso", concluyó.