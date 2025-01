Rodrigo Muñoz contó la firme sobre pelea con Felipe Avello: Tuvo inesperado giro - Chilevisión

La pelea remonta al 2020, cuando Rodrigo Muñoz aseguró que jamás tomaría a Felipe Avello como un referente en el humor por los temas que abordaba y cómo se refería a otros.

Rodrigo Muñoz se refirió al antiguo conflicto que tuvo con Felipe Avello en el año 2020 y desclasificó nuevos detalles sobre lo que ocurrió después entre ambos.

En aquel entonces, Muñoz fue consultado sobre la posibilidad de hacer stand up cuando aseguró que jamás tomaría a Avello como un referente por la clase de humor que hacía.

¿Qué pasó entre Rodrigo Muñoz y Felipe Avello?

Cuatro años más tarde, en conversación con La Firme de La Cuarta, aseguró: "Un tiempo tuve ene de conflictos con Felipe Avello, que se reía de la gente humilde. No recuerdo qué año, escribía en el diario The Clinic unas columnas horrorosas", aseguró Muñoz.

En esa misma línea, agregó: "Justo estaba leyendo el diario y no aguanté más; se reía de un político, me cayó pésimo, decía cosas atroces, irrepetibles. En un avión lo paré y le dije: 'Hueón, no puedes hacer eso, reírte de las nanas o de los obreros; ríete de ti, pero no de la gente'".

Un tiempo después, comenzada la pandemia, fue el mismo Avello quien decidió comunicarse con Muñoz mediante una llamada telefónica, donde aseguró: "Maestro, estoy cambiando".

Es por ello que Rodrigo reflexionó: "Creo que está bien decir las cosas, parar el carro. Me parece bien la evolución que ha hecho; no porque yo se lo haya dicho, él mismo se dio cuenta. Creo que mucha gente se lo dijo".

Finalmente concluyó que "yo antes me guardaba muchas cosas, por miedo; pero ahora, que ya tengo mi carrera hecha, me enfrento a la gente y no tengo rollo (...) Y la gente lo valora, si lo dices de buena manera".