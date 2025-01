Rodrigo Muñoz oficializó nuevo romance tras quiebre con Claudia Pérez: “20 años menor que yo” - Chilevisión

A sólo días de que su ex esposa revelara que está en una nueva relación, el actor confesó que hace dos meses está pololeando con una mujer que tiene 20 años menos que él.

El actor Rodrigo Muñoz se refirió a su separación con Claudia Pérez y reveló que hace dos meses está en una nueva relación amorosa.

"Para mí fue un infierno separarme, no lo podía creer, además de la forma que fue, extraño: Nada concreto, desgaste de pareja", afirmó el intérprete en entrevista con La Cuarta.

Muñoz desclasificó el apoyo fundamental que recibió de su círculo cercano, entre ellos los actores Jorge Zabaleta y Rodrigo Bastidas.

"Todos mis amigos estuvieron al lado mío durante los ocho meses, encima mío, y me invitaban a asados; mis hijas, también; mi nieta me decía “no estés triste”, y me hacía cariño. Y salí así, con el cariño de la gente", indicó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La nueva relación de Rodrigo Muñoz tras quiebre matrimonial

A sólo días de que su ex esposa revelara que está en una nueva relación, Muñoz, por su parte, confesó también inició un romance con una mujer 20 años menor.

"Tengo una polola, veinte años menor que yo. Estoy pololeando, lo paso tan bien, me tratan tan bien. Me di la oportunidad de conocer nuevas personas", comentó.

En ese sentido, el actor dijo estar "contento" por este nuevo romance. "Por primera vez me atreví a tener otra pareja. Antes siempre estaba como esperando. Ahora tomé la decisión y tengo otra pareja, y ya estoy en otra", señaló.

"A mi polola le gusta la música urbana, es amiga de artistas urbanos. Su mamá era fan de mis personajes, y después ella siguió su camino", detalló.

Respecto a cómo se conocieron con su actual pareja, Rodrigo contó "nos encontramos, simplemente el destino. Yo estaba pasándolo muy mal, recién separado, muy triste, y de repente nos encontramos. Fue una luz. Ando feliz de nuevo. Estamos juntos hace dos meses".