Marlen Olivari destapó dos “secretos” de Lola Melnyck en su paso por Chile - Chilevisión

Para Marlen Olivari nunca dejó de parecerle extraño que su ex compañera negara datos propios de su identidad.

La animadora de televisión, Marlen Olivari, recordó su paso por Morandé Con Compañía, programa que recuerda con cariño y al que agradece, en especial al trato con Kike Morandé.

En este contexto, la empresaria reveló particulares detalles de su ex compañera, Lola Melnyck, los cuales nunca dejaron de parecerle extraños, ya que tenían relación con su propia identidad.

Marlen Olivari revela datos de Lola Melnyck que le parecían "raros"

Durante una conversación en Hay que decirlo, Olivari fue consultada por Melnyck, un importante personaje dentro del programa, sin embargo, los recuerdos de Marlen dejaro mucho espacio a dudas.

"Lo que recuerdo son dos cosas... es que no era rusa, es ucraniana. Ella llegó diciendo que era rusa", recordó, agregando: "A mí me da lo mismo, no tengo nada contra ella, pero lo que Laura Landaeta descubrió y le causó sospecha, fue que era ucraniana. Cuando una persona niega su raíz, es raro".

Asimismo, para Marlen también fue peculiar descubrir que "no se llamaba Lola, se llamaba Olga" su compañera, cambiando completamente su identidad.

Pese a esta información que descubrió, Olivari negó tener una mala relación con Melnyck:"La verdad es que siempre me he llevado bien con todas. Las que llegaban a competir conmigo eran las que entraban. Generalmente, las niñas que entraban llegaban a tratar de sacarme a mí del trono".