La actriz entregó detalles de la cercanía que tiene con el edil de Maipú y se refirió a los rumores que los relacionaron de manera romántica.

Daniela Ramírez abordó los rumores que la vinculaban al alcalde Tomás Vodanovic, con quien supuestamente tendría un romance.

Frente a eso, la actriz profundizó en la relación que tiene con el edil de Maipú y explicó el vínculo de amistad que los une.

“Somos súper amigos con Tomás y hay un respeto muy grande, porque es una de las personas que hacen su pega impecable. Ético total, es súper confiable”, aseguró en entrevista con Revista Ya.

Al respecto comentó que no se siente a gusto hablando sobre su lado más íntimo, en especial sobre sus romances.

“No hablo de los aspectos románticos de mi vida. Ese es el límite (…) Es un ejercicio loco, porque tampoco tienes diseñado qué es lo que quieres que sepan de ti”, declaró.

Daniela Ramírez y su vida privada

Por otro lado, la actriz reconoció que, a pesar del reconocimiento público debido a su trabajo, prefiere mantenerse al margen de la exposición.

“Fui probando hasta entender, sobre todo en redes sociales, que es algo que me cuesta pensar qué publicar. Esa es una relación nueva para mí”, expuso.

“Cuando me reconocen y me dicen: ‘Daniela’, también me gusta. Pero siento que mi vida personal es un ámbito que no le interesa a nadie. O si les interesa es por morbo, que es algo que no quiero alimentar. Es feroz esa exposición”, concluyó.