Enel informa cortes de luz en 9 comunas de Santiago este martes 23 - Chilevisión

22/12/2025 12:23

Enel informa cortes de luz en 9 comunas de Santiago este martes 23

Las comunas afectadas serán Maipú, La Florida, Peñalolén, Estación Central, Ñuñoa, Santiago, Providencia, Las Condes y Cerro Navia.

Publicado por CHV Noticias

Enel anunció el detalle de las comunas que se verán afectadas por cortes de luz este martes 23 de diciembre en la región Metropolitana.

En la mayoría de los casos, las interrupciones comenzarán temprano por la mañana y se prolongarán hasta bien entrada la tarde.

Las comunas afectadas serán Maipú, La Florida, Peñalolén, Estación Central, Ñuñoa, Santiago, Providencia, Las Condes y Cerro Navia.

Advierten cuáles son los sectores afectados por cortes de luz en 9 comunas el martes 23

  • Cerro Navia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Cerro Navia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Las Condes: desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

  • Las Condes: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Providencia: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Santiago: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Ñuñoa: desde las 09:00 hasta las 10:00 horas.

  • Ñuñoa: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Estación Central: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Maipú: desde las 09:30 hasta las 13:30 horas.

  • Peñalolén: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Florida: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Maipú: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Maipú: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Maipú: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

