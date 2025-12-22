“Ahí se pudrió todo”: Destapan el episodio que terminó con Porto Seguro y que anticipó el fin de Mekano - Chilevisión

Con entrevistas a más de 50 personas y una extensa investigación, un libro rememora cómo fue el quiebre de Porto Seguro, lo que supuso el principio del fin del programa.

Corrían los 2000 cuando los grupos Porto Seguro y Axé Bahía vivían su apogeo, que coincidió con los mejores momentos del recordado programa Mekano.

En conversación con LUN, el periodista Patricio Rojas habló sobre los temas abordados en su reciente libro "El diario íntimo de Mekano", que cuenta el auge y ocaso del espacio, así como la trastienda de muchos episodios.

Con entrevistas a más de 50 personas y una extensa investigación, la publicación también rememora cómo fue el quiebre entre uno de los grupos de axé, concretamente Porto Seguro, lo que supuso el principio del fin del programa.

"Como el axé estaba convertido en un fenómeno tan grande, el éxito de Porto Seguro fue inmediato. Fabricio en una semana se convirtió en una figura enorme. Así el grupo se formó, pero fue empezando a lidiar con todos los problemas asociados que trae la fama: la plata, las mujeres y sobre todo la convivencia", comenzó Rojas.

Destapan el episodio que hizo quebrar a Porto Seguro y que anticipó el fin de Mekano

Según el comunicador, en el término del espacio tuvo mucho que ver la relación que tenían dos de sus principales rostros: Antonio de Araujo Costa, conocido como "Indio", y Fabricio Vasconcellos.

"Fabricio e Indio se llevaban cada vez peor. Incluso, cuando estaban bailando en el set de 'Mekano', a veces se pegaban empujones; uno se sacaba la polera y decía: 'Mira, a mí me miran más', cosas que no se notaban en pantalla", argumentó.

La situación fue escalando y, afirmó Rojas, "llegó a un momento en que se empezaron a decir cosas más hirientes, más pesadas": "Fabricio en un momento le hizo un comentario al aire, mientras estaban bailando, alusivo a su color de piel. Ahí se pudrió todo".

Ese mismo día Porto Seguro debía presentarse en Ovalle. Y, aunque se encaminaron hacia allá, la tensión era tanta que el "trayecto fue en silencio". "Nadie se hablaba, todos peleados", complementó el periodista.

A bordo del automóvil se desató el episodio que marcó el final del grupo: Indio "le pega un empujón a Fabricio, se baja y ahí empiezan como los futbolistas, a los pechazos".

"Ninguno le pegó un combo al otro, pero fue muy violento. Se metió Vivi Rodrigues entre medio y, en ese momento, Indio, Fran y Cherry les dijeron a Fabricio y a Vivi que estaban fuera del grupo y que se quedaban ahí. Ellos siguieron camino a Ovalle, se presentaron, y Fabricio y Vivi se quedaron solos en la carretera esperando un auto que los fuera a buscar. Eso terminó para siempre con Porto Seguro", concluyó.