“Nos volveremos a encontrar”: Ex chica Mekano conmueve al revelar dolorosa pérdida - Chilevisión

Canela tenía 15 años de edad y hace un tiempo había sido diagnosticada con cáncer. Al respecto, Romina dedicó un emotivo mensaje de despedida.

La ex chica Mekano Romina Sáez reveló este miércoles que su perrita, Canela, falleció a los 15 años, tras haber sido diagnosticada con cáncer.

La abogada había estado publicando actualizaciones sobre el estado de salud de la perrita durante los últimos días, incluso había comunicado que las esperanzas de vida no eran favorables.

Perrita de Romina Sáez falleció a los 15 años

A través de su cuenta de Instagram, Sáez publicó una fotografía de su perrita y escribió: "Me han dicho que tengo mala suerte, pero al contrario, he adoptado seres senior maravillosos para darle dignidad a sus últimos días".

En esa misma línea, agregó: "Soy afortunada de haberlos tenido en mi vida y nos volveremos a encontrar. ¡Te amo, Cane! Descansa, mi bebé. Te dimos la mejor vida y tú nos diste tu amor incondicional por estos 15 añitos".

Hace dos días, Romina había compartido una sensible fotografía de Canela, quien aparece con lágrimas en los ojos y reflexionó: "Lágrimas de mi bebé. Ella me está pidiendo que la deje ir (...) Te dejo partir y me va a doler como mucho he sufrido en estos meses".

"Esta es la peor parte que nos toca. Deberían ser eternos", "qué tristeza. Te abrazo a la distancia", "hasta luego, Canelita" y "un abrazo lleno de luz, mi Romi querida", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.