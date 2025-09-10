 “Nos volveremos a encontrar”: Ex chica Mekano conmueve al revelar dolorosa pérdida - Chilevisión
Minuto a minuto
Así fue el primer cruce entre José Antonio Kast y Jeannette Jara en el Debate Presidencial 2025 Johannes Kaiser al llegar al Debate Presidencial 2025: “El ciudadano es el patrón y elige a su empleado” Alcalde de Peñalolén es amenazado de muerte tras demoler canódromo clandestino de galgos Acompañado por el “Chile invisible”: Así llegó Marco Enríquez-Ominami al Debate Presidencial 2025 Así llegó Harold Mayne-Nicholls al Debate Presidencial 2025: Respondió a comentarios de Bielsa
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/09/2025 18:38

“Nos volveremos a encontrar”: Ex chica Mekano conmueve al revelar dolorosa pérdida

Canela tenía 15 años de edad y hace un tiempo había sido diagnosticada con cáncer. Al respecto, Romina dedicó un emotivo mensaje de despedida.

Publicado por CHV Noticias

La ex chica Mekano Romina Sáez reveló este miércoles que su perrita, Canela, falleció a los 15 años, tras haber sido diagnosticada con cáncer.

La abogada había estado publicando actualizaciones sobre el estado de salud de la perrita durante los últimos días, incluso había comunicado que las esperanzas de vida no eran favorables.

Perrita de Romina Sáez falleció a los 15 años

A través de su cuenta de Instagram, Sáez publicó una fotografía de su perrita y escribió: "Me han dicho que tengo mala suerte, pero al contrario, he adoptado seres senior maravillosos para darle dignidad a sus últimos días".

En esa misma línea, agregó: "Soy afortunada de haberlos tenido en mi vida y nos volveremos a encontrar. ¡Te amo, Cane! Descansa, mi bebé. Te dimos la mejor vida y tú nos diste tu amor incondicional por estos 15 añitos".

Hace dos días, Romina había compartido una sensible fotografía de Canela, quien aparece con lágrimas en los ojos y reflexionó: "Lágrimas de mi bebé. Ella me está pidiendo que la deje ir (...) Te dejo partir y me va a doler como mucho he sufrido en estos meses".

"Esta es la peor parte que nos toca. Deberían ser eternos", "qué tristeza. Te abrazo a la distancia", "hasta luego, Canelita" y "un abrazo lleno de luz, mi Romi querida", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿A qué hora es el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión?

Lo último

Lo más visto

EN VIVO | Sigue ACÁ el Debate Presidencial 2025 de Chilevisión

Rumbo a las elecciones del 16 de noviembre, los ocho aspirantes a La Moneda participan en el primer Debate Chilevisión, el que puedes seguir aquí.

10/09/2025

“Cooperé con...”: El noble gesto de Bombo Fica con familia de chilena hallada muerta en Nueva York

El comediante aseguró que apenas se enteró del caso por los medios de comunicación sintió la inquietud de colaborar con la familia de la mujer. "Se ha perdido el sentido de la empatía y el dolor ajeno", reflexionó.

10/09/2025

“Le pedía perdón...”: Revelan confesión de hija por asesinato de su madre en Santa Juana

La mujer de 29 años confesó haber cometido el crimen en su declaración, detalles que fueron entregados por el fiscal a cargo del caso durante su audiencia de formalización.

10/09/2025

Debate presidencial 2025: Cómo ver ONLINE el primer encuentro entre candidatos por Chilevisión

Se trata de la primera gran instancia televisiva en que los ocho aspirantes a La Moneda se enfrentarán cara a cara para dar a conocer sus propuestas a la ciudadanía.

08/09/2025