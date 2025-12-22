Gobierno pide la renuncia a director de la “Tía Rica” tras polémica por empeños a personas con antecedentes - Chilevisión

La salida de Cristóbal Sepúlveda de la "Tía Rica" se da apenas unos días después de que la Contraloría General de la República (CGR) detectara una serie de irregularidades.

Este lunes, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social anunció que pidió formalmente la renuncia al director general de Crédito Prendario, institución conocida como la "Tía Rica", Cristóbal Sepúlveda.

Mediante un comunicado, la cartera detalló la decisión y anunció el nombre de su reemplazo.

"El cargo fue proveído a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP); dicha subrogancia legal recaerá desde hoy en el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso", indica el documento.

"La renuncia se hará efectiva desde este lunes 22 de diciembre", añade.

Polémica por empeños a personas con antecedentes penales

"Se constató que la Dicrep no presenta procedimientos y controles mínimos sobre la verificación de datos personales de los empeñantes; sobre la generación de alertas u otros mecanismos sobre la reiteración de entregas de especies en prenda por las mismas personas y de la procedencia lícita de los bienes recepcionados", señala el informe.

En ese sentido, el informe afirma que 1.681 empeñantes con antecedentes penales realizaron operaciones recurrentes, por un monto que asciende a $1.507.026.380, y que no retiraron las prendas empeñadas.