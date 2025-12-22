 Gobierno pide la renuncia a director de la “Tía Rica” tras polémica por empeños a personas con antecedentes - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Sismo afecta a la zona norte del país China le envía a Kast el primer mensaje tras ser electo presidente: Destaca “amistad tradicional” Tragedia en el Monumental: Rechazan prisión preventiva para carabineros imputados por muerte de Milan y Martina Violento turbazo: Robaron más de $50 millones y dos Mercedes-Benz en casa del vicepresidente de la Sofofa “¿Puedo conseguirme un abogado?”: El momento exacto en que sorprenden al “ingeniero de las armas”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/12/2025 14:33

Gobierno pide la renuncia a director de la “Tía Rica” tras polémica por empeños a personas con antecedentes

La salida de Cristóbal Sepúlveda de la "Tía Rica" se da apenas unos días después de que la Contraloría General de la República (CGR) detectara una serie de irregularidades.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social anunció que pidió formalmente la renuncia al director general de Crédito Prendario, institución conocida como la "Tía Rica", Cristóbal Sepúlveda.

Mediante un comunicado, la cartera detalló la decisión y anunció el nombre de su reemplazo.

"El cargo fue proveído a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP); dicha subrogancia legal recaerá desde hoy en el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso", indica el documento.

"La renuncia se hará efectiva desde este lunes 22 de diciembre", añade.

Polémica por empeños a personas con antecedentes penales

La salida de Cristóbal Sepúlveda de la "Tía Rica" se da apenas unos días después de que la Contraloría General de la República (CGR) detectara una serie de irregularidades.

"Se constató que la Dicrep no presenta procedimientos y controles mínimos sobre la verificación de datos personales de los empeñantes; sobre la generación de alertas u otros mecanismos sobre la reiteración de entregas de especies en prenda por las mismas personas y de la procedencia lícita de los bienes recepcionados", señala el informe.

En ese sentido, el informe afirma que 1.681 empeñantes con antecedentes penales realizaron operaciones recurrentes, por un monto que asciende a $1.507.026.380, y que no retiraron las prendas empeñadas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Revisa con tu RUT si puedes obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“¿Puedo conseguirme un abogado?”: El momento exacto en que sorprenden al “ingeniero de las armas”

Una cámara capto el momento en que un ingeniero fue detenido por confeccionar armas importando materiales y piezas a través de la plataforma Amazon.

22/12/2025

Camilo Huerta huyó al ver las cámaras: Destapan por qué no ha hablado tras quiebre con Marité Matus

El exparticipante de Yingo no se quiso referir a su separación matrimonial ni a su supuesta relación con Valentina Roth. Cecilia Gutiérrez reveló el verdadero motivo por el cual estaría guardando silencio hasta ahora.

22/12/2025

Nuevos registros: Reconstruyen movimientos de Jorge Ugalde el día del triple crimen de La Reina

Contigo en la Mañana, matinal de Chilevisión, dio a conocer fotos y videos inéditos sobre el actuar del principal sospechoso en el asesinato de su cuñado Eduardo Cruz-Coke y sus dos sobrinos.

22/12/2025

Tragedia en el Monumental: Rechazan prisión preventiva para carabineros imputados por muerte de Milan y Martina

Desde Fiscalía indicaron que el tribunal destacó que ambos uniformados han colaborado con la investigación y que cuenta con irreprochable conducta anterior.

22/12/2025