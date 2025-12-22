 Nuevos registros: Reconstruyen movimientos de Jorge Ugalde el día del triple crimen de La Reina - Chilevisión
22/12/2025 11:17

Nuevos registros: Reconstruyen movimientos de Jorge Ugalde el día del triple crimen de La Reina

Contigo en la Mañana, matinal de Chilevisión, dio a conocer fotos y videos inéditos sobre el actuar del principal sospechoso en el asesinato de su cuñado Eduardo Cruz-Coke y sus dos sobrinos.

Han pasado más de dos meses desde que el triple crimen de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos remeció al país. Ahora, se dieron a conocer registros inéditos de las horas previas y posteriores al asesinato del fotógrafo en la comuna de La Reina. 

Recientemente, en Contigo en la Mañana se dieron a conocer imágenes que forman parte de la carpeta investigativa y que muestran el actuar de Jorge Ugalde, imputado y principal sospechoso de los homicidios.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) reconstruyó los pasos del sujeto a partir de los registros del 18 de octubre del presente año.

Cronológicamente, las primeras imágenes corresponden a la mañana. En ellas, se ve a Ugalde llegando en su automóvil a eso de las 9:00 a un centro comercial ubicado en Príncipe de Gales. En su visita, recorre algunas tiendas y adquiere una máscara. Tras eso, se retiró y volvió a la casa.

El siguiente movimiento se registra a eso de las 17:30 horas, cuando el triple crimen ya se había consumado. En los videos se le ve paseando a su perro, con una vestimenta distinta y una bolsa en sus manos.

Los videos captados por las cámaras de seguridad lo muestran a unas pocas cuadras del domicilio, sobre el puente del canal San Carlos. En ese momento, Ugalde estira la mano por una baranda y desecha la bolsa por el cauce. 

De acuerdo a la constancia de orden de detención de Jorge Ugalde, se detalla que la bolsa podría contener elementos que permiten presuponer que es el arma homicida y las ropas utilizadas en ese momento.

Mira acá más detalles:

