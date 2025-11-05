Pista inesperada: Cómo una máscara se volvió pieza clave del triple crimen de La Reina - Chilevisión

Fueron varios los antecedentes que permitieron vincular una máscara de gorila con el imputado y la escena del crimen.

Este martes, la justicia decretó prisión preventiva para Jorge Ugalde, imputado y principal sospechoso del crimen en el que fueron asesinados Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos en su casa de La Reina.

Con el pasar de los días han salido a la luz más antecedentes del caso y hace pocas horas se dio a conocer que el autor del triple homicidio habría usado una máscara durante la comisión de los delitos.

Así luce la máscara utilizada que habría utilizado el autor del triple homicidio de La Reina

La máscara en cuestión corresponde a un gorila o primate estilo Halloween de color negro, boca roja y con pelo sintético.

Según los primeros antecedentes, el objeto habría sido comprado por el propio Ugalde en un centro comercial chino ubicado a minutos de su domicilio el mismo día del crimen.

Lo que hizo que el objeto fuera vinculado con el crimen fue, en primer lugar, que fue hallado dentro del dormitorio del imputado.

Pero la pista se volvió más clave aún luego de que la fiscal Carolina Remy-Maillet confirmara que el elemento tenía material genético —correspondiente a sangre— de Eduardo Cruz-Coke, una de las tres víctimas.

También llamó la atención de la persecutora que el sospechoso no diera explicaciones sobre la presencia de la máscara en el lugar.

"Con la cual, es un elemento fuerte que refuerza la participación del imputado", afirmó.

La tesis principal es que el cuñado lo adquirió y usó la máscara para simular un robo o pasar desapercibido.

El otro antecedente que refuerza la hipótesis del atraco fue la adquisición de un arma falsa, hallada en la escena del crimen, que también daría luces de un actuar planificado en esa línea.