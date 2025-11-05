Destapan video de imputado recorriendo la escena del crimen en La Reina y su llamado telefónico a Carabineros - Chilevisión

El matinal Contigo en la Mañana accedió a la llamada telefónica de Jorge Ugalde —único imputado— alertando a Carabineros del hallazgo y también a un video del momento en que llegan y recorren el domicilio.

Este martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Jorge Ugalde, formalizado como principal sospechoso por el triple homicidio de un padre y sus dos hijos en La Reina.

El sujeto se mantiene como imputado del crimen ocurrido a mediados de octubre en una vivienda ubicada en la calle La Cañada, en la mencionada comuna.

El matinal de Chilevisión Contigo en la Mañana dio a conocer tanto la llamada que realizó Ugalde para alertar del hallazgo a Carabineros como el registro del momento en que recibió a los funcionarios en su domicilio.

Frialdad total: Así fue la llamada telefónica en la que Jorge Ugalde alerta del crimen a Carabineros

En primer lugar, el espacio de Chilevisión mostró la llamada telefónica que mantuvo Ugalde con personal de Carabineros, en la que describió brevemente lo que encontró en la escena.

En el audio, se le escucha —con un tono calmado— decir: "Buenas tardes. En mi casa encontré a tres personas muertas. Hay un crimen".

En la conversación también se oye al imputado contestar a las consultas del parentesco que mantiene con las víctimas, señalando que se trata de "mi cuñado y sus dos hijos, o sea, mis sobrinos", así como de dónde los halló: "Uno en la terraza y otros dos en una habitación".

Una de las cosas que más ha llamado la atención es la poca expresividad que manifiesta el imputado entregando su testimonio del hallazgo, aspecto que se aprecia también en el registro de su encuentro con Carabineros.

Video

El segundo registro corresponde al momento exacto en que Ugalde recibe al menos a tres carabineros en su domicilio y les explica lo que halló.

"Hola, soy Iván (Jorge) Ugalde", se presenta el hombre ante los carabineros que esperan en la puerta. También se le oye decir: "Él es mi cuñado", apuntando a Eduardo Cruz-Coke, cuyo cuerpo yacía sin vida en la terraza.

A continuación, el sujeto añade que "en el dormitorio hay dos niños, que son de (entre) 16, 17, 18 años, son mis sobrinos, hijos de él".

Finalmente, las cámaras captan a Ugalde guiando a los funcionarios policiales hasta la habitación y parte del recorrido por el interior de la vivienda.

En la pieza, cuando personal de Carabineros consulta si hubo disparos, el sujeto contesta: "Yo los encontré así. Pero no, no... O sea, yo no he escuchado... No tengo idea si hubo impactos balísticos".

Mira acá el video: