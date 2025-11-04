Crimen fue planificado por una herencia: Cronología del triple homicidio en La Reina - Chilevisión

En prisión preventiva quedó Jorge Ugalde formalizado por el triple homicidio de su cuñado, Eduardo Cruz-Coke y sus dos sobrinos de 17 años. La fiscalía confirmó la motivación del crimen como patrimonial, vale decir fue para quedarse con la sucesión del terreno de La Reina avaluado en mil millones de pesos, mismo lugar donde ejecutó los asesinatos y trató de encubrirlos dando cuenta de un parricidio, que quedó descartado por rastros de ADN encontrados en una máscara que usó el detenido para entrar a la casa y no ser reconocido.