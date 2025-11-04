La verdad tras el arma encontrada en el triple homicidio de La Reina: Estaba en la escena del crimen - Chilevisión

Un reportaje de CHV Noticias reveló detalles exclusivos de la carpeta investigativa, entre ellos el hallazgo de un elemento en el sitio en que asesinaron al fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos.

Un vuelco total dio el caso del homicidio del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años en La Reina.

Este lunes se concretó la detención de Jorge Ugalde Parraguez, cuñado del adulto asesinado. Además, se investiga a su esposa Trinidad Cruz-Coke, hermana del fotógrafo, en calidad de imputada.

Un reportaje de CHV Noticias reveló detalles exclusivos de la carpeta investigativa, desde una millonaria herencia en disputa, un cuadro de intoxicación que sufrió Eduardo en 2024 y el hallazgo de un elemento en el sitio del suceso.

La verdad detrás del arma encontrada en casa de La Reina

Se trata del arma ensangrentada que se encontró en el lugar donde ocurrieron los hechos.

Según el análisis de las cámaras de seguridad y las posteriores pericias, el arma era de fogueo y había sido adquirida por el cuñado del fallecido y principal sospechoso del crimen.

Además, los peritajes forenses establecieron que la causa de muerte de Eduardo Cruz-Coke correspondía a un traumatismo y no a una herida autoinfligida.

Ante esto, la hipótesis inicial de un parricidio fue descartada y el caso comenzó a investigarse como un triple homicidio calificado.

La millonaria sociedad familiar que originó el conflicto

En el curso de la investigación del crimen de La Reina, CHV Noticias accedió a versiones que daban cuenta de tensiones entre Eduardo y su hermana, las que habrían aumentado en los últimos años.

El origen del conflicto se remontaría a una sociedad familiar, llamada Inmobiliaria e Inversiones Cruz Coke Japke Limitada, constituida en 2014 por Trinidad Cruz-Coke junto a sus padres y esposo.

Esa sociedad es actualmente propietaria de tres inmuebles: El terreno ubicado en La Reina, donde ocurrieron los hechos; y dos departamentos en Santiago Centro, con un valor comercial total estimado en cerca de mil millones de pesos.

En 2017 falleció el padre de los hermanos Cruz-Coke, accionista mayoritario de la sociedad, y en 2022 murió la madre. Tras sus decesos, se abrió el proceso de posesión efectiva de la herencia, donde los bienes pasaron a sus herederos legales, es decir, sus hijos.

De esta forma, la sociedad quedó integrada por el matrimonio de Trinidad Cruz-Coke y Jorge Ugalde. No obstante, parte de las propiedades adquiridas de esa sociedad pasaron también a manos del fotógrafo.

Según los antecedentes de la investigación, fue esa redistribución del patrimonio familiar que habría provocado un profundo conflicto entre los hermanos, especialmente cuando Eduardo se negara a vender la casa de La Reina.