 La verdad tras el arma encontrada en el triple homicidio de La Reina: Estaba en la escena del crimen - Chilevisión
Minuto a minuto
Crimen fue planificado por una herencia: Cronología del triple homicidio en La Reina VIDEO | El momento en que Gonzalo Migueles, esposo de Ángela Vivanco, se entregó tras allanamientos Gonzalo Migueles, esposo de Ángela Vivanco, se entregó en el OS7 tras orden de detención de Fiscalía Denuncian a diputado por presunto abuso sexual contra exasesora: Ya presentaron una querella Revés total para Daniel Jadue: Perdió su militancia en el PC tras ser inhabilitado para sufragar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/11/2025 16:22

La verdad tras el arma encontrada en el triple crimen en La Reina: Involucra al único detenido

Un reportaje de CHV Noticias reveló detalles exclusivos de la carpeta investigativa, entre ellos el hallazgo de un elemento en el sitio en que asesinaron al fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos.

Publicado por CHV Noticias

Un vuelco total dio el caso del homicidio del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años en La Reina.

Este lunes se concretó la detención de Jorge Ugalde Parraguez, cuñado del adulto asesinado. Además, se investiga a su esposa Trinidad Cruz-Coke, hermana del fotógrafo, en calidad de imputada.

Un reportaje de CHV Noticias reveló detalles exclusivos de la carpeta investigativa, desde una millonaria herencia en disputa, un cuadro de intoxicación que sufrió Eduardo en 2024 y el hallazgo de un elemento en el sitio del suceso.

La verdad detrás del arma encontrada en casa de La Reina

Se trata del arma ensangrentada que se encontró en el lugar donde ocurrieron los hechos.

Según el análisis de las cámaras de seguridad y las posteriores pericias, el arma era de fogueo y había sido adquirida por el cuñado del fallecido y principal sospechoso del crimen.

Además, los peritajes forenses establecieron que la causa de muerte de Eduardo Cruz-Coke correspondía a un traumatismo y no a una herida autoinfligida.

Ante esto, la hipótesis inicial de un parricidio fue descartada y el caso comenzó a investigarse como un triple homicidio calificado.

La millonaria sociedad familiar que originó el conflicto

En el curso de la investigación del crimen de La Reina, CHV Noticias accedió a versiones que daban cuenta de tensiones entre Eduardo y su hermana, las que habrían aumentado en los últimos años.

El origen del conflicto se remontaría a una sociedad familiar, llamada Inmobiliaria e Inversiones Cruz Coke Japke Limitada, constituida en 2014 por Trinidad Cruz-Coke junto a sus padres y esposo.

Esa sociedad es actualmente propietaria de tres inmuebles: El terreno ubicado en La Reina, donde ocurrieron los hechos; y dos departamentos en Santiago Centro, con un valor comercial total estimado en cerca de mil millones de pesos.

En 2017 falleció el padre de los hermanos Cruz-Coke, accionista mayoritario de la sociedad, y en 2022 murió la madre. Tras sus decesos, se abrió el proceso de posesión efectiva de la herencia, donde los bienes pasaron a sus herederos legales, es decir, sus hijos.

De esta forma, la sociedad quedó integrada por el matrimonio de Trinidad Cruz-Coke y Jorge Ugalde. No obstante, parte de las propiedades adquiridas de esa sociedad pasaron también a manos del fotógrafo.

Según los antecedentes de la investigación, fue esa redistribución del patrimonio familiar que habría provocado un profundo conflicto entre los hermanos, especialmente cuando Eduardo se negara a vender la casa de La Reina.

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Vuelco en caso La Reina: La millonaria herencia tras el triple homicidio de un padre y sus dos hijos

Lo último

Lo más visto

La verdad tras el arma encontrada en el triple crimen en La Reina: Involucra al único detenido

Un reportaje de CHV Noticias reveló detalles exclusivos de la carpeta investigativa, entre ellos el hallazgo de un elemento en el sitio en que asesinaron al fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos.

04/11/2025

“Ha sido muy complejo”: Juan José Gurruchaga reveló que su hijo tiene síndrome grave y poco común

El actor y comunicador se sumó a una campaña de la Liga Chilena Contra la Epilepsia, instancia en la que informó sobre el Síndrome de Lennox-Gastaut en el día mundial de este síndrome epiléptico.

04/11/2025

Hermana de la víctima entre sospechosos: Revelan el presunto rol de otro familiar en asesinato de La Reina

Una sociedad inmobiliaria, mil millones de pesos y un profundo conflicto familiar. CHV Noticias tuvo acceso a detalles inéditos de la investigación por la muerte de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos gemelos.

03/11/2025

Cecilia Gutiérrez lanzó bomba farandulera: Reveló que Fabricio y Mariela Román habrían vuelto

Cecilia Gutiérrez entregó detalles de la decisión que habría tomado la pareja tras el escándalo mediático en el que se vieron envueltos a raíz de rumores de infidelidad del brasileño con una modelo en Temuco.

04/11/2025