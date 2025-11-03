El antecedente que cambió todo: Fotógrafo asesinado en La Reina sufrió extraña intoxicación en 2024 - Chilevisión

Un reportaje de CHV Noticias reveló nuevos antecedentes sobre el triple homicidio en La Reina, que tuvo como víctimas al fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos gemelos de 17 años.

Este lunes, la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de Jorge Ugalde Parraguez, cuñado de Cruz-Coke, como presunto autor del asesinato.

Según documentos a los que tuvo acceso CHV Noticias, Ugalde no es el único investigado en el caso. También se suma su esposa, Trinidad Cruz-Coke, hermana del fotógrafo asesinado, quien se encuentra en calidad imputada.

Fotógrafo sufrió cuadro de intoxicación en 2024

La madre de los menores de edad dio a conocer un antecedente que cambiaría el rumbo de la investigación.

En el año 2024, Eduardo Cruz-Coke fue internado de urgencia tras sufrir un cuadro de intoxicación.

Según señaló la mujer, esto se habría originado luego de comer unos helados que Jorge y su esposa le llevaron de regalo.

Si bien aquel episodio nunca se investigó legalmente, hoy forma parte de la carpeta investigativa que lleva a cabo el Ministerio Público.

La millonaria sociedad familiar que originó el conflicto

En el curso de la investigación del crimen de La Reina, CHV Noticias accedió a versiones que daban cuenta de tensiones entre Eduardo y su hermana, las que habrían aumentado en los últimos años.

El origen del conflicto se remontaría a una sociedad familiar, llamada Inmobiliaria e Inversiones Cruz Coke Japke Limitada, constituida en 2014 por Trinidad Cruz-Coke junto a sus padres y esposo.

Esa sociedad es actualmente propietaria de tres inmuebles: El terreno ubicado en La Reina, donde ocurrieron los hechos; y dos departamentos en Santiago Centro, con un valor comercial total estimado en cerca de mil millones de pesos.

En 2017 falleció el padre de los hermanos Cruz-Coke, accionista mayoritario de la sociedad, y en 2022 murió la madre. Tras sus decesos, se abrió el proceso de posesión efectiva de la herencia, donde los bienes pasaron a sus herederos legales, es decir, sus hijos.

De esta forma, la sociedad quedó integrada por el matrimonio de Trinidad Cruz-Coke y Jorge Ugalde. No obstante, parte de las propiedades adquiridas de esa sociedad pasaron también a manos del fotógrafo.

Según los antecedentes de la investigación, fue esa redistribución del patrimonio familiar que habría provocado un profundo conflicto entre los hermanos, especialmente cuando Eduardo se negara a vender la casa de La Reina.