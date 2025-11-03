 El antecedente que cambió todo: Fotógrafo asesinado en La Reina sufrió extraña intoxicación en 2024 - Chilevisión
03/11/2025 21:35

El antecedente que cambió todo: Fotógrafo asesinado en La Reina sufrió extraña intoxicación en 2024

Un reportaje de CHV Noticias tuvo acceso al antecedente que cambió el rumbo de la investigación por el homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos de 17 años.

Un reportaje de CHV Noticias reveló nuevos antecedentes sobre el triple homicidio en La Reina, que tuvo como víctimas al fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos gemelos de 17 años.

Este lunes, la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de Jorge Ugalde Parraguez, cuñado de Cruz-Coke, como presunto autor del asesinato.

Según documentos a los que tuvo acceso CHV Noticias, Ugalde no es el único investigado en el caso. También se suma su esposa, Trinidad Cruz-Coke, hermana del fotógrafo asesinado, quien se encuentra en calidad imputada.

Fotógrafo sufrió cuadro de intoxicación en 2024

La madre de los menores de edad dio a conocer un antecedente que cambiaría el rumbo de la investigación.

En el año 2024, Eduardo Cruz-Coke fue internado de urgencia tras sufrir un cuadro de intoxicación.

Según señaló la mujer, esto se habría originado luego de comer unos helados que Jorge y su esposa le llevaron de regalo.

Si bien aquel episodio nunca se investigó legalmente, hoy forma parte de la carpeta investigativa que lleva a cabo el Ministerio Público.

La millonaria sociedad familiar que originó el conflicto

En el curso de la investigación del crimen de La Reina, CHV Noticias accedió a versiones que daban cuenta de tensiones entre Eduardo y su hermana, las que habrían aumentado en los últimos años.

El origen del conflicto se remontaría a una sociedad familiar, llamada Inmobiliaria e Inversiones Cruz Coke Japke Limitada, constituida en 2014 por Trinidad Cruz-Coke junto a sus padres y esposo.

Esa sociedad es actualmente propietaria de tres inmuebles: El terreno ubicado en La Reina, donde ocurrieron los hechos; y dos departamentos en Santiago Centro, con un valor comercial total estimado en cerca de mil millones de pesos.

En 2017 falleció el padre de los hermanos Cruz-Coke, accionista mayoritario de la sociedad, y en 2022 murió la madre. Tras sus decesos, se abrió el proceso de posesión efectiva de la herencia, donde los bienes pasaron a sus herederos legales, es decir, sus hijos.

De esta forma, la sociedad quedó integrada por el matrimonio de Trinidad Cruz-Coke y Jorge Ugalde. No obstante, parte de las propiedades adquiridas de esa sociedad pasaron también a manos del fotógrafo.

Según los antecedentes de la investigación, fue esa redistribución del patrimonio familiar que habría provocado un profundo conflicto entre los hermanos, especialmente cuando Eduardo se negara a vender la casa de La Reina.

