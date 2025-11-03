Hermana de la víctima entre sospechosos: Revelan el presunto rol de otro familiar en asesinato de La Reina - Chilevisión

Una sociedad inmobiliaria, mil millones de pesos y un profundo conflicto familiar. CHV Noticias tuvo acceso a detalles inéditos de la investigación por la muerte de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos gemelos.

Un nuevo capítulo se abre en la muerte de Eduardo Cruz Coke y sus dos hijos gemelos en La Reina: Tras descartarse la hipótesis de un robo y la de un posible parricidio, la investigación se orientó hacia un triple homicidio producto de un posible conflicto familiar.

Un reportaje exclusivo del equipo de Reportajes de CHV Noticias reveló que para la Fiscalía otro familiar de la víctima es también uno de los sospechosos del crimen. Se trata de la propia hermana de Eduardo, la mujer que es la pareja del hombre que fue detenido este lunes.

Hermana de Eduardo es imputada en causa por triple homicidio

De acuero a los datos de la investigación, los elementos de la escena del crimen ocurrido el 18 de octubre apuntaban que el motivo de la muerte no guardaba relación con un asalto.

En el patio yacía el cuerpo del camarógrafo con un profuso sangrado y una pistola a un costado. A pocos metros, dentro del domicilio hallaron a sus dos hijos sin vida y con signos de asfixia. Solo había interrogantes para un caso que recién comenzaba a mostrar su verdadera complejidad.

Hasta ese momento las policías solo manejaban el antecedente de que las víctimas habían sido encontradas por Jorge Ugalde Parraguez, cuñado de Eduardo y hoy detenido como el principal sospechoso del triple homicidio.

Jorge Ugalde reside junto a su esposa, Trinidad Cruz-Coke, hermana del fallecido y también imputada en la causa, en una de las tres viviendas ubicadas en el terreno donde fueron hallados los tres cuerpos.

"Tenemos totalmente acreditada la participación (...) de la persona imputada y detenida. La investigación continúa así que no podemos descartar que existan otras personas involucradas", dijo este lunes Jorge Abate, jefe de Delitos contra las Personas de la PDI.

Según los antecedentes a los que tuvo acceso el equipo de Reportaje A Fondo de CHV Noticias, la primera alerta que desestimaría la tesis de un parricidio surgió con la declaración de la madre de los jóvenes y exesposa del fotógrafo.

Si bien estaban separados, su testimonio fue determinante, pues lo describió como un hombre dedicado, amoroso y profundamente preocupado por sus hijos. El mismo testimonio entregaban decenas de amigos del camarógrafo.

El conflicto familiar entre Trinidad y Eduardo Cruz-Coke

En el curso de la investigación CHV Noticias también accedió a versiones que daban cuenta de supuestas tensiones familiares. Especialmente, entre Eduardo y su hermana, y que habrían ido en aumento en los últimos años.

El origen se remontaría a una antigua sociedad familiar. Los documentos revelan que en 2014 Trinidad Cruz-Coke junto a sus padres y esposos constituyeron la sociedad inmobiliaria e inversiones Cruz Coke Japke Limitada.

Esa sociedad es actualmente propietaria de tres inmuebles: El terreno ubicado en La Reina, donde ocurrieron los hechos, y dos departamentos en Santiago Centro, con un valor comercial estimado en cerca de mil millones de pesos.

¿Pero qué pasó? En 2017 falleció el padre de los hermanos Cruz-Coke, accionista mayoritario de la sociedad. Y en 2022 falleció la madre. Tras sus muertes se abrió el proceso de pocesión efectiva de la herencia, donde los bienes pasan a sus herederos legales, es decir, a los hijos.

De esa forma la sociedad quedó integrada por el matrimonio de Trinidad Cruz-Coke y Jorge Ugalde. Sin embargo, parte de las propiedades adquiridas por la sociedad pasaron también por herencia a manos del camarógrafo Eduardo Cruz-Coke.

Según los antecedentes, habría sido esa redistribución del patrimonio familiar la que habría provocado un profundo conflicto entre los hermanos, especialmente, luego de que Eduardo se negara a vender la casa donde actualmente residía en la comuna de La Reina.

