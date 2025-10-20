 Nuevos antecedentes por doble parricidio en La Reina: Padre era trabajador de la Teletón - Chilevisión
20/10/2025 19:29

Nuevos antecedentes por doble parricidio en La Reina: Padre era trabajador de la Teletón

Las víctimas fatales fueron identificadas como Eduardo Cruz-Coke, fotógrafo de 62 años, y sus hijos de 17 años, quienes habrían sido pacientes de la institución, según consigna en la cuenta de redes sociales del padre.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este lunes se conocieron nuevos detalles del doble parricidio y posterior suicidio registrado el sábado en la comuna de La Reina, en la región Metropolitana.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Eduardo Cruz-Coke, fotógrafo de 62 años que había sido visitado por sus hijos, gemelos de 17 años que no vivían con él, todo ligados a la Teletón.

El hombre vivía en Isla de Maipo y, según información preliminar, se encontraba en el lugar para cuidar a sus hijos, debido a que la madre estaría de viaje en Argentina por motivos de estudios.

Luego de las primeras diligencias se descartó se haya producido un robo al interior de la casa. Desde el Ministerio Público se han limitado a señalar que se trataría de "problemas de índole familiar".

Lo que se sabe del parricidio

Junto con las identidades de las víctimas también se conoció que los tres estaban ligados al Instituto Teletón.

Según informó la fundación Eduardo colaboró con Fundación Teletón durante varios años desempeñándose “como camarógrafo y director de fotografía. Fue un gran profesional que, con su talento, dedicación y generosidad, contribuyó a dar vida a muchas de las historias que compartimos en el programa Teletón“.

"Su vínculo con nosotros y con este trabajo se mantenía hasta la actualidad, desempeñándose como camarógrafo cuando era requerido“, señalaron. 

Sus dos hijos gemelos habrían sido usuarios de la Teletón y se habrían atendido en las dependencias del instituto, según consigna en la cuenta de Instagram del padre.

