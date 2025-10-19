No se ha corroborado un parricidio: Lo que se sabe de los tres cuerpos encontrados en La Reina - Chilevisión

Las víctimas fatales son un hombre de 62 años y sus dos hijos de 17. Hasta el momento solo se descarta la hipótesis de un robo.

Durante la tarde de este sábado se reportó la muerte de tres personas al interior de un domicilio ubicado en el sector de las calles La Calaña con Monseñor Edwards en la comuna de La Reina.

Según indican los primeros antecedentes, los hechos fueron constatados por un familiar que llamó a personal policial indicando que había tres personas sin vida, por lo que Carabineros se dirigió al lugar.

¿Qué se sabe sobre las tres personas muertas en La Reina?

Al respecto, la Subcomisario Constanza González de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) señaló que "en el interior se encontraba un adulto fallecido de aproximadamente 62 años junto a sus dos hijos adolescentes de 17 años".

En esa misma línea, agregó: "De acuerdo a lo que hemos podido observar hasta el momento, las personas están siendo examinadas todavía, no podemos determinar la causa del fallecimiento, pero podríamos descartar la hipótesis de un robo, debido a que hasta el momento no hemos encontrado indicios que sugieran esa causa".

Cabe destacar que hasta el momento tampoco se ha podido corroborar la hipótesis de un parricidio y los equipos policiales también descartaron que en el inmueble hubiese otras personas heridas o muertas.