 No se ha corroborado un parricidio: Lo que se sabe de los tres cuerpos encontrados en La Reina - Chilevisión
Minuto a minuto
Gigantesco incendio forestal afectó a la ladera del Cerro Renca No se ha corroborado un parricidio: Lo que se sabe de los tres cuerpos encontrados en La Reina Se reinauguró hace menos de 24 horas: Vandalizan nuevamente fachada de la fuente alemana A 6 años del 18/O: Polémica entre candidatos presidenciales por violencia en manifestaciones Desapareció hace 14 días: El puzzle tras la desaparición de Krishna Aguilera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/10/2025 08:24

No se ha corroborado un parricidio: Lo que se sabe de los tres cuerpos encontrados en La Reina

Las víctimas fatales son un hombre de 62 años y sus dos hijos de 17. Hasta el momento solo se descarta la hipótesis de un robo.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado se reportó la muerte de tres personas al interior de un domicilio ubicado en el sector de las calles La Calaña con Monseñor Edwards en la comuna de La Reina.

Según indican los primeros antecedentes, los hechos fueron constatados por un familiar que llamó a personal policial indicando que había tres personas sin vida, por lo que Carabineros se dirigió al lugar.

¿Qué se sabe sobre las tres personas muertas en La Reina?

Al respecto, la Subcomisario Constanza González de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) señaló que "en el interior se encontraba un adulto fallecido de aproximadamente 62 años junto a sus dos hijos adolescentes de 17 años".

En esa misma línea, agregó: "De acuerdo a lo que hemos podido observar hasta el momento, las personas están siendo examinadas todavía, no podemos determinar la causa del fallecimiento, pero podríamos descartar la hipótesis de un robo, debido a que hasta el momento no hemos encontrado indicios que sugieran esa causa".

Cabe destacar que hasta el momento tampoco se ha podido corroborar la hipótesis de un parricidio y los equipos policiales también descartaron que en el inmueble hubiese otras personas heridas o muertas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aumentó el Bono Bodas de Oro: Revisa el nuevo monto, requisitos y cómo postular

Lo último

Lo más visto

“Tú le crees...”: Fran Virgilio alzó la voz tras rumores de cita con Karol Dance

La influencer grabó un controversial video donde respondió a los comentarios de sus seguidoras donde se alude a Karol Dance y las posibilidades de una reconciliación.

18/10/2025

“¿Se acabó el amor?”: Crecen rumores de separación entre Luis Jiménez y Disley Ramos

Los rumores comenzaron luego de que los seguidores notaran que, aunque la pareja aún se sigue en Instagram, ya no intercambian “me gusta” ni comentarios.

18/10/2025

Él es 28 años mayor: Rosario Bravo celebró 6 años de matrimonio con curiosa anécdota

La enfermera también publicó una serie de videos y fotografías inéditas sobre su matrimonio con el médico Carlos Caorzi, con quien tiene 28 años de diferencia de edad.

18/10/2025

Kaiser se acerca a Matthei: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD

Jeannette Jara se encuentra en el primer lugar de las preferencias, con un 24%, mientras que José Antonio Kast pasó al segundo lugar con un 23%.

18/10/2025