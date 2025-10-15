Lo amenazaron con un ladrillo: Carabinero fue baleado tras forcejeo por su arma en Recoleta - Chilevisión

Un funcionario de Carabineros resultó baleado la madrugada de este miércoles en Recoleta. Los uniformados realizaban un patrullaje preventivo cuando encontraron a unos sujetos bebiendo alcohol en la vía pública. Al fiscalizar a uno de ellos, detectaron que tenía una orden vigente de detención. Iniciada la persecución, amigos del sujeto amenazaron con un ladrillo a uno de los policías, por lo que su compañero sacó su arma de servicio y el primer individuo se la intentó arrebatar en un forcejeo y el uniformado disparó por error en su propio pie.