 VIDEO | Brutal golpiza en edificio en Recoleta: Nadie conoce al agresor y víctima denuncia a “matón” - Chilevisión
Decretan alerta sanitaria en tres comunas de la región de Valparaíso por casos de posible intoxicación Reportan gran incendio que afecta a toma Dignidad en La Florida Encuentran cuerpo en Río Bueno: Correspondería a joven que desapareció a mediados de septiembre Matthei sobre Kast: "Me da miedo que pueda correr mucho los límites y llegue a ser presidente"
09/10/2025 16:30

VIDEO | Brutal golpiza en edificio en Recoleta: Nadie conoce al agresor y víctima denuncia a “matón”

Según la víctima, sería una especie de "matón" contratado por la administración del edificio con la que algunos vecinos están en disputa.

Publicado por CHV Noticias

El residente de un edificio en la comuna de Recoleta recibió una brutal golpiza por parte de un desconocido al interior de un ascensor. 

Según denunció, el hecho ocurrió tras mantener una discusión con personal de la administración del edificio en conserjería. 

Al momento de bajar, cuando se dirigía a su departamento en el piso siete, la víctima fue interceptada por un hombre que, sin mediar palabras, procedió a propinarle golpes de puños en reiteradas ocasiones.

Nadie conoce al agresor

Carabineros llegó al edificio tras el llamado del residente agredido, sin embargo no pudieron detener al individuo que propinó la golpiza debido a que se dio a la fuga

Según víctima, personas de la nueva administración del edificio habrían contratado a una especie de “matón” para golpearlo luego de una disputa con un conserje en medio de una batalla legal que mantienen por la gestión del complejo. 

“No es conocido en el edificio, ahora si es del edificio sería atroz. Me gritó que así no se trataban a las mujeres y yo estaba discutiendo con otra persona”, aseguró el vecino afectado. 

